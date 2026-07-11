-
Die ersten Bundesliga-Trikots sind da!Ansakonferenz
-
Unser WM-Finale steht fest!Ansakonferenz
-
Am Stammtisch bei Andy Ogris: Peter StrublStammtisch
-
WM-Eklat: Was ist eine Rote Karte noch wert?Ansakonferenz
-
Österreichs WM-Aus: Was bleibt?Ansakonferenz
-
Am Stammtisch bei Andy Ogris: Fritz StuchlikStammtisch
-
Unsere ÖFB-Elf gegen SpanienAnsakonferenz
-
Soll Kalajdzic gegen Spanien starten?Ansakonferenz
-
So eskalierte unsere WatchpartyAnsakonferenz
-
Das Wunder von KansasAnsakonferenz
Testsiege für Sturm und den GAK
Die beiden Bundesligisten konnten ihr Testspiel am Samstag jeweils für sich entscheiden. Auch Hartberg feiert einen Erfolg.
Guter Test-Samstag für die beiden Grazer-Klubs!
Sowohl Vizemeister Sturm Graz als auch der GAK feierten jeweils Testsiege. Die "Blackies" setzten sich gegen den japanischen Erstligisten Sanfrecce Hiroshima klar mit 5:1 durch.
Die Tore für die Elf von Fabio Ingolitsch erzielten Jon Gorenc Stankovic (16.) und Jürgen Heil (18.) in der Anfangsphase. Die weiteren Treffer im XXL-Test erzielte Axel Kayombo per Hattrick (100./101./105.).
Für Sturm war es der vorletzte Test vor dem Auftakt in der CL-Quali gegen Heart of Midlothian.
So spielte der SK Sturm: Khudyakov (81. Helac) - Heil (46. Hödl) - Vallci (63. Roche) - Mitchell (63. Petrović) - Koller (63. Haider) - Soglo (63. Nnamdi) - Stanković (63. Halwachs) - Weinhandl (63. Fosso) - Seidl (63. Mamageishvili) - Jatta (63. Beganović) - Włodarczyk (63. Malone/90. Kayombo)
Siege für GAK und Hartberg
Der GAK hingegen setzte sich im Steirer-Duell gegen Zweitligist Kapfenberg mit 1:0 durch. Das Siegtor erzielte Matthias Gragger (66.).
So spielte der GAK in Halbzeit eins: Stankovic; Trummer, Pines, Owusu, Oberleitner, Klassen, Michorl, Guerti, Lichtenberger, Smits, Hofleitner
Der TSV Hartberg bezwang den tschechischen Zweitligisten FK Pribram mit 3:0.