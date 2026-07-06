Nach rechtlicher Intervention: Aiwu wieder im Mannschaftstraining

Emanuel Aiwu darf wieder am Mannschaftstraining des SK Sturm Graz teilnehmen.

Darüber informiert die Spieler:innengewerkschaft VdF. Aiwu war seit dem Trainingsauftakt am 17. Juni nicht mit den Profis des SK Sturm im Training, er musste bei der zweiten Mannschaft ein Individualprogramm absolvieren.

Die VdF beantragte beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz eine einstweilige Verfügung und brachte einen Antrag bei der Bundesliga ein.

Vertrag bis 2028 in Graz

"Zielen Maßnahmen eines Vereins darauf ab, einen Spieler zu einem Wechsel oder einer vorzeitigen Vertragsauflösung zu drängen, bewegen wir uns aus unserer Sicht im Bereich von Mobbing und Diskriminierung", wird VdF-Vorsitzender Gernot Baumgartner in einer Aussendung zitiert.

Aiwu ist seit Sommer 2024 in Graz, in den Planungen von Trainer Fabio Ingolitsch spielt er keine Rolle. Sein Vertrag läuft noch bis 2028.