Last-Minute-Einbruch der Capitals in Ljubljana

Die Vienna Capitals verlieren in Runde 35 der win2day ICE Hockey League mit 3:5 bei Olimpija Ljubljana.

Die "Grünen Drachen" und die Capitals liefern sich in den ersten 20 Minuten einen Schlagabtausch mit offenem Visier. Masic bringt die Gastgeber früh in Front (3.), Mahkovec verdoppelt mit seinem Treffer die Führung der Slowenen (6.).

Der Anschlusstreffer der Wiener durch Predan (13.) lässt die Capitals nur kurz jubeln, Cerveny überwindet Peyton Jones zum 3:1 zugunsten der Hausherren (16./PP).

Nach dem dritten Gegentor übernimmt Wraneschitz als Capitals-Schlussmann von Jones und kann schon vor der ersten Drittelpause den neuerlichen Anschlusstreffer mitansehen: Cramarossa schiebt nach Wallners Querpass ins halbleere Tor ein (20.).

Hektische Schlussphase gibt den Ausschlag

Im Mitteldurchgang erarbeiten sich die Capitals ein spielerisches Übergewicht, gekrönt werden die starken 20 Minuten der Wiener durch Gregoires Ausgleichstreffer zum 3:3 (38.).

Die Entscheidung über den Sieger fällt erst in den letzten eineinhalb Minuten der Partie. Weil Franklin 92 Sekunden vor Schluss eine Strafe ausfasst, kann Ljubljana in Überzahl das 4:3 (es ist Cervenys zweiter Powerplay-Treffer an diesem Abend) erzielen.

Capitals-Crack Dougherty ist darüber so erzürnt, dass er weitere Strafe für Schiedsrichterbeleidigung aufgebrummt bekommt, sodass Mahkovec 31 Sekunden vor Schluss im Powerplay auch noch zu seinem Doppelpack per Empty Netter trifft. Ljubljana gewinnt mit 5:3.

Die Capitals stehen mit 38 Zählern auf Tabellenplatz neun und haben nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den HC Pustertal, Ljubljana baut mit mittlerweile 44 Punkten den Abstand zu den Wienern wieder aus.

67 furiose Sekunden bringen Pusterl den Sieg

Nach dem furiosen 6:1-Kantersieg in Salzburg müssen sich die Pioneers Vorarlberg zum Jahresabschluss mit 2:5 gegen den HC Pustertal geschlagen geben.

Tschofen lenkt nach sechs Minuten einen Summer-Schuss unhaltbar ins Tor ab und sorgt damit für einen Start nach Maß für die Gastgeber aus dem "Ländle." Im Mitteldrittel fahren die "Wölfe" ihr Offensivprogramm auf und schießen ihre fünf Tore binnen zwölf Minuten.

Zunächst glich Findlay 43 Sekunden nach Wiederbeginn aus (21.), genau zehn Minuten später beginnen die Pustertaler Festspiele: Purdeller (31.) stellt auf 2:1 für die Brunecker, Andersen (32.) profitiert von einem Fehler der Vorarlberger und erzielt das 3:1.

Lacroix (32.) tut es ihm gleich und trifft zum 4:1. In der wilden Phase treffen die "Wölfe" binnen 67 Sekunden dreimal. Pioneers-Torjäger Passolt (38.) kann sich über seinen Treffer kaum mehr freuen, die Pusterer beantworten das 2:4 innerhalb von 11 Sekunden mit dem 2:5 durch Findlay (38.).

