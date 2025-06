Nach acht Jahren! HC Innsbruck holt "verlorenen Sohn" zurück

Nächster Neuzugang für den HC Innsbruck!

Wie die "Haie" am Montag in einer Aussendung bekanntgeben, holt man Eigenbauspieler Mario Ebner nach acht Jahren zurück in die Olympiahalle und schließt damit die Kaderplanung für die kommende Saison in der win2day ICE Hockey League ab.

Der 29-jährige Defender durchlief die gesamte Nachwuchsabteilung der Innsbrucker, debütierte bereits in der Saison 2013/14 und absolvierte für die Tiroler bis dato 100 Partien. Im Jahr 2017 zog es Ebner nach Kitzbühel in die Alps Hockey League, die vergangene Spielzeit verbrachte Ebner bei seiner ersten Auslandsstation beim französischen Zweitligisten Tours.

Nun heuert der von den Innsbruckern als "verlorener Sohn" bezeichnete Defender zurück an die alte Wirkungsstätte.

Ebner: "Habe mich extrem gefreut"

"Der Verein hat mich kontaktiert, und ich habe mich extrem über den Anruf gefreut. Ich bin dankbar, dass mir das Trainerteam und die anderen Verantwortlichen noch einmal das Vertrauen geben, um für meinen Heimatverein aufzulaufen zu können. Die Gespräche im Vorfeld waren von Anfang an produktiv, die Verantwortlichen haben mich überzeugt, dass der Schritt zurück nach Innsbruck genau der richtige ist. Ich glaube, dass hier wieder etwas Großes entstehen kann. Ich freue mich schon wieder darauf, in der TIWAG Arena gemeinsam mit den Jungs, alles für den Verein zu geben", freut sich Ebner über seine Rückkehr zu seinem Heimatklub.

Auch aufseiten der "Haie" zeigt man sich ob der letzten Neuverpflichtung erfreut.

"Wir freuen uns sehr darüber, Mario wieder bei uns zu haben. Die Gespräche mit ihm waren top und wir haben uns schnell geeinigt. Mario ist top motiviert. Ich kenne ihn ja noch von früher. In den letzten Jahren konnte er wertvolle Erfahrungen sammeln, die uns jetzt zugutekommen werden. Wir im Trainerteam bekommen durch seine Qualitäten noch mehr Optionen in der Defensive, er wird uns weiterhelfen", so Assistant-Coach Florian Pedevilla.

