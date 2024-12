ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Fehervar - Graz99ers

Im Rahmen der 35. Runde der win2day ICE Hockey League trifft Fehervar AV19 zuhaue auf die Graz99ers (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker).

Zwischen den beiden Teams ist es in der Saison 2024/25 ordentlich zugegangen. In den zwei Duellen fielen insgesamt 17 Tore, beide gewann Fehervar. Nach einem knappen 5:4 zuhause folgte ein 6:2 in Graz.

Auf ein weiteres Top-Duell darf man sich in Bozen freuen, wo die "Foxes" daheim auf den VSV treffen (ab 19:45 Uhr im LIVE-Ticker).

Hier dürfte die Favoritenrolle bei den Südtirolern liegen, die auch beide Spiele gegen die "Adler" bisher gewannen. Zuhause setzte man sich mit 4:2 durch, auswärts gab es erst nach Penalty-Schießen (2:1) den Sieg.

Alle Spiele in der LIVE-Ticker-Konferenz bei LAOLA1:

KAC - Asiago Hockey - ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>

EC Red Bull Salzburg - HC Innsbruck - ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Fehervar AV19 - Graz99ers - ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Olimpija Ljubljana - Vienna Capitals - ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Pioneers Vorarlberg - HC Pustertal - ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>

HC Bozen - VSV - ab 19:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>

