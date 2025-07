Der HK Olimpija Ljubljana verstärkt sich mit Center Marly Quince.

Der 28-Jährige spielte zuletzt bei den Fischtown Pinguins in der deutschen DEL, bereits zuvor stand er für HK 32 Liptovský Mikuláš in der slowakischen Extraliga sowie bei Coventry Blaze in Großbritannien. In den USA spielte der Kanadier in der NCAA und der ECHL.

Quince zeichnet sich durch eine hohe Erfolgsquote bei Bullys sowie ein starkes Spiel vor dem gegnerischen Tor aus und soll diese Fähigkeiten bei Ljubljana einbringen.

