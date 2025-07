Alex Petan ist neuer Spieler von Olimpija Ljubljana.

Der 33-jährige Angreifer war in der win2day ICE Hockey League bereits für HC Bozen, Fehervar und zuletzt HC Pustertal aktiv. Insgesamt kommt der gebürtige Kanadier auf 385 Einsätze in der Liga und erzielte 307 Punkte.

In der Saison 2017/18 wechselte Petan erstmals nach Europa zu den "Foxes". Dort feierte er gleich den Gewinn der ICE-Meisterschaft.

Nach einem weiteren Jahr in Bozen zog es ihn für eine Saison in die DEL zu den Iserlohn Roosters. Danach kehrte der Angreifer in die ICE zurück und blieb drei Jahre bei Fehervar. In den vergangenen beiden Spielzeiten stürmte Petan für Pustertal.