Nick Bailen bleibt eine weitere Saison bei den Graz99ers.

Der 35-jährige US-Verteidiger wurde erst im letzten Dezember engagiert und schrieb 15 Scorerpunkte (ein Tor, 14 Assists) in 18 Spielen an.

Mit hohen Vorschusslorbeeren angekommen, konnte er nicht immer überzeugen. "Aber genau deshalb erwarten wir uns noch richtig viel von ihm", sagt Sportdirektor Philipp Pinter. "Weil er uns und vor allem sich selbst nochmals beweisen will, was in ihm steckt."

Verteidiger des Jahres in Deutschland und Russland

Bailen war in seiner Karriere bereits Verteidiger des Jahres 2021/22 in der russischen KHL, spielte dort sieben Jahre und markierte 255 Scorerpunkte. Dies brachte ihm auch zweimal die Nominierung ins All-Star-Aufgebot. Auch in der DEL wurde er 2022/23 im Dress der Kölner Haie zum Defender der Saison gewählt.

Er habe letzte Saison aufblitzen lassen, "welchen offensiven Input er in unser Spiel bringen kann", meint Pinter. "Bedenkt man, wie spät er erst zum Team gestoßen ist, mit wenig Spielpraxis und Rhythmus, dann freuen wir uns umso mehr, dass er nun gleich von Beginn an dabei sein wird."

"Seine Kreativität, sein Schuss und vor allem sein gutes Spielverständnis werden uns bestimmt weiterhelfen. Schließlich hat er seine Qualität und Routine bereits mehrfach, in den besten Ligen Europas, unter Beweis gestellt", so Pinter abschließend.

