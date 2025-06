Die Pioneers Vorarlberg geben die erste offensive Neuverpflichtung des Sommers bekannt!

Wie die Vorarlberger am Montag in einer Aussendung bekanntgeben, konnte man sich die Dienste von Forward Collin Adams sichern und sich so geballte Offensivpower in die Vorarlberghalle holen.

Der 27-jährige US-Amerikaner verfügt mit 67 Einsätzen für die Bridgeport Islanders über jede Menge Erfahrung in der American Hockey League (AHL) und konnte in der abgelaufenen Saison - seiner ersten in Europa - für den slowakischen Erstligisten HC Banska Bystrica einige Akzente setzen (14 Tore, 15 Assists).

Adams als guter Teamkollege bekannt

Nun schließt sich Adams den Pioneers an und bricht in sein zweites Abenteuer außerhalb seines Heimatlandes auf. Seitens des Tabellen-Elften der abgelaufenen Spielzeit der win2day ICE Hockey League zeigt man sich erfreut.

"Wir freuen uns sehr, einen Spieler wie Collin Adams für unser Team gewonnen zu haben. Collin ist ein spielstarker und intelligenter Akteur, der sowohl in Nordamerika als auch in Europa seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat. Wir erwarten, dass er in der kommenden Saison eine wichtige Rolle in unserem Team einnehmen wird. Zudem wurde er uns von allen Gesprächspartnern als äußerst guter Teamkollege beschrieben – was uns die Entscheidung leicht gemacht hat", so Headcoach Johannes Nygard.

Zwei weitere Neuverpflichtungen

Am Nachmittag werden weitere Neuverpflichtungen verlautbart.

Louie Roehl und Cole Gallant kommen beide aus der ECHL erstmals nach Europa. Der 27-jährige US-Amerikaner Roehl ist in der Defensive beheimatet und führte die Wheeling Nailers als Kapitän aufs Eis. In 77 Spielen gelangen ihm 26 Scorerpunkte (5 Tore, 21 Assists).

Der ebenfalls 27-jährige US-Amerikaner Gallant stand bei den Toledo Walleye unter Vertrag, mit denen er das Finale der Kelly Cup Playoffs erreichte. Er kommt inklusive Playoffs in 165 ECHL-Spielen auf 91 Punkte (25 Tore, 66 Assists).

Der aktuelle Kader der Pioneers Vorarlberg im Überblick:

Goalies: David Madlener, Alex Caffi

Verteidiger: Roni Allén, Ramon Schnetzer, Ivan Korecky, Mark Mussbacher, Matthias Mader, Julius Reini, Louie Roehl

Stürmer: Julian Metzler, Oskar Maier, Marlon Tschofen, Daniel Woger, Kevin Macierzynski, Collin Adams, Cole Gallant

Premiere! Die Teilnehmer am "AMS-Camp" der Eishackler 2025