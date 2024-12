Salzburg fügt Schlusslicht vierte Niederlage in Folge zu

Am 35. Spieltag der win2day ICE Hockey League gewinnt Red Bull Salzburg mit 3:1 gegen HC Inssbruck.

Die „Eisbullen“ sind nach der 1:6-Heimklatsche gegen die Pioneers genauso auf Wiedergutmachung ausgewesen wie der HC Innsbruck, der zuletzt dreimal in Folge verloren hat.

Doch die Gastgeber kommen in der Salzburger Eisarena besser in die Partie und sind speziell zu Beginn des ersten Drittels überlegen: Erst bringt Benjamin Nissner die Salzburger im Powerplay in Führung (7.), nur eine Minute später stellt der Left Wing nach Vorarbeit von Lewington auf 2:0.

Die Tiroler können lange nur für wenig Entlastung sorgen, gegen Ende des ersten Drittels sind die Gäste aber besser in der Partie und kommen durch Patrick Grasso zum Anschluss.

Innsbruck drückt auf Ausgleich, Salzburg trifft zum 3:1

Im Mitteldrittel beginnen die Gäste stark und sorgen für Dauerdruck, Steffler, Bracco, Grasso, Welsh und Bär bringen den Puck allerdings nicht am hervorragenden Tolvanen vorbei.

So fangen sich die „Eisbullen“ gegen Mitte des zweiten Abschnitts wieder und werden speziell gegen Ende des Mitteldrittels hin brandgefährlich. Die Druckphase der Salzburger nutzt Peter Schneider zum 3:1 für die Gastgeber (38.).

Haie gefährlich, aber nicht zwingend genug

Im Schlussdrittel sind die Haie bemüht, können trotz eines erneut guten Starts ins Drittel kein Kapital daraus schlagen. Salzburg kontrolliert und kommt gegen Ende zu einigen Breakaway-Chancen, diese bleiben allerdings ungenützt.

Salzburg klettert mit dem Sieg wieder in die Top 6 - für Schlusslicht HC Innsbruck ist es die vierte Niederlage in Folge. Am Neujahrstag treffen die Tiroler zu Hause auf den HC Bozen, Salzburg muss nach Linz zu den Black Wings.

Für Asiago gibt's in Klagenfurt nichts zu holen

Am letzten Spieltag des Jahres 2024 in der win2day ICE Hockey League gewinnt der KAC mit 2:0 gegen Asiago Hockey.

Matt Fraser bringt die favorisierten Rotjacken nach vier Minuten in Führung, Asiago verlangt den Kärntnern mit einem engagierten Forechecking aber alles ab. So kommt der KAC erst im zweiten Drittel dazu, seine Führung auf 2:0 auszubauen.

Der Treffer geht auf das Konto von Daniel Obersteiner, der sich mitten im Überzahlspiel der Italiener die Scheibe schnappt, im Alleingang über die gesamte Eisfläche stürmt und mit einem satten Schuss das shorthanded Goal erzielt (28.).

Endgültig fixiert ist der Heimsieg der Rotjacken mit dem 3:0, Unterweger versenkt den Puck - erneut in Unterzahl - eine Minute vor Schluss im leeren Tor.

Der KAC klettert mit 59 Punkten bis auf Tabellenplatz drei, Asiago bleibt mit 28 Zählern Vorletzter.