Der HC Bozen bringt eine wichtige Vertragsverlängerung unter Dach und Fach.

Wie die "Füchse" am Donnerstag offiziell verkünden, weitet man das Arbeitspapier mit Forward Luca Frigo auf die kommende Saison aus und geht mit dem Left Wing in die bereits zehnte gemeinsame Saison.

Mit insgesamt 533 Einsätzen belegt der Offensivmann der "Foxes" Rang vier im Ranking der meist absolvierten Partien für die Südtiroler.

Nahe an der 100-Tore-Marke

Über die Jahre steuerte Frigo 94 Tore und 123 Assists bei, davon entfallen je 15 Tore und Assists auf die vergangene Regular Season der win2day ICE Hockey League, die damit zu seiner punktbesten avancierte.

"Die zehnte Saison beim HCB zu bestreiten, ist für mich eine große Ehre. Die Zuneigung der Fans, die Wertschätzung des Vereins und die Ambitionen der Mannschaft – all das hat diese Verbindung gestärkt und Bozen zu meinem Zuhause gemacht. In den letzten Jahren haben wir mehrfach nur knapp unser großes Ziel verpasst, was unseren Hunger nur noch größer gemacht hat."

"Diesen Antrieb müssen wir in der kommenden Saison voll ausschöpfen: Der Verein stellt erneut ein hochkarätiges Team zusammen, das in zwei prestigeträchtigen Wettbewerben bestehen soll. Wir werden Schritt für Schritt vorgehen, Stein auf Stein setzen, um dorthin zu kommen, wo wir hinwollen. Wir erwarten euch im Stadion – eure Unterstützung wird wie immer entscheidend sein", freut sich Frigo über die Verlängerung.

Premiere! Die Teilnehmer am "AMS-Camp" der Eishackler 2025