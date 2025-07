Den Vienna Capitals ist ein veritabler Transfer-Coup gelungen.

Die Wiener ziehen den 33-jährigen Angreifer Linden Vey an Land. Der Center ist Schweizer Meister (ZSC Lions), KHL-Champion (ZSKA Moskau), amtierender Spengler-Cup-Sieger (HC Fribourg-Gotteron) und Bronzemedaillen-Gewinner bei den Olympischen Spielen 2018 mit Kanada.

Vey, der mit Stationen in der NHL (138 Spiele), KHL, National League und DEL in den besten Ligen der Welt gespielt hat, hat sich trotz einer Vielzahl an Angeboten aus ganz Europa für die Capitals entschieden und unterschreibt in der Bundeshauptstadt einen Zweijahresvertrag.

In der abgelaufenen Saison spielte er in der KHL für Avangard Omsk (19 Pkt. in 20 Spielen) und in der Schweiz beim HC Fribourg-Gotteron (26 Pkt. in 45 Spielen), mit dem der Kanadier im vergangenen Dezember den prestigeträchtigen Spengler Cup gewann.

"Wien der ideale Ort, um meine Karriere fortzusetzen"

"Meine Frau und ich suchten nach dem besten Ort, an dem wir unsere Familie großziehen können und ich weiterhin auf Eishockey spielen kann. Nach unseren Gesprächen mit den Verantwortlichen der Capitals war uns schnell klar, dass Wien der ideale Ort ist, um meine Karriere fortzusetzen", erklärt Vey seine Entscheidung.

Der 33-Jährige erläutert: "Ich bin ein Center, der das Spiel an sich zieht und in jeder Spielsituation konstant abliefert. Ich freue mich auf meine Zeit bei den Vienna Capitals und werde jeden Tag versuchen, mit bestem Beispiel für die Organisation ans Werk zu gehen."

Ein Statement und Signal an die Konkurrenz

"Vom Präsidium über die Geschäftsführung bis hin zur sportlichen Abteilung hat jeder seinen Teil dazu beigetragen, dass wir Linden unter Vertrag nehmen konnten. Unerlässlich dafür war auch das zusätzliche Engagement eines Partners, ohne das wir diese Verpflichtung nicht hätten stemmen können", wird Sportchef Christian Dolezal zitiert.

"Zum Spieler Linden Vey muss ich nicht viel sagen, seine Vita und seine Erfolge sprechen eine deutliche Sprache. Er ist das fehlende Puzzleteil in unserer Offensive und hebt den Kader mit seiner Qualität auf ein ganz neues Level."

Dolezal meint abschließend: "Die Verpflichtung von Linden ist ein Statement an unsere Partner, Fans, aber auch unsere Konkurrenten und zeigt, wo wir sportlich wieder hinwollen."

Die Neuverpflichtung eines weiteren Verteidigers in den kommenden Wochen wird die Kaderplanung der Hauptstädter komplettieren.

Der Kader der Vienna Capitals im Überblick:

Tor: Evan Cowley (25/26), Sebastian Wraneschitz (25/26)

Verteidigung: Simon Bourque (25/26), Dominic Hackl (26/27), Cole Hults (25/26), Erik Kirchschläger (25/26), Lorenz Lindner (26/27), Nelson Nogier (26/27), Raphael Wolf (26/27)

Angriff: Sam Antonitsch (26/27), Zane Franklin (25/26), Jeremy Gregoire (25/26), Mitch Hults (25/26), Felix Koschek (26/27), Christof Kromp (25/26), Benjamin Lanzinger (26/27), Senna Peeters (25/26), Armin Preiser (25/26), Marco Richter (26/27), Carter Souch (25/26), Maximilian Theirich (25/26), Linden Vey (26/27), Leon Wallner (25/26)

