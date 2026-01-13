Lilli Tagger ringt sich in AO-Quali zu Auftaktsieg

Der Auftakt in die Australian-Open-Qualifikation ist geglückt!

Nach fast drei Stunden hartem Kampf beweist die 17-jährige Osttirolerin Lilli Tagger Nerven und setzt sich gegen die Chinesin Xinyu Gao (WTA 208) mit 3:6, 7:5, 6:3 durch. Damit steht die aktuelle Nummer 156 der WTA-Weltrangliste in der zweiten Runde der Qualifikation für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres.

Vergebene Chancen und harter Kampf

Tagger startet stark, liegt im ersten Satz sogar mit Break vorne, doch Gao dreht den Durchgang und holt sich das 6:3.

Auch im zweiten Satz läuft zunächst alles gegen die Österreicherin: Sie gerät früh in Rückstand, kämpft sich aber eindrucksvoll zurück und erzwingt in einem nervenaufreibenden Finish den Satzausgleich.

Marathon-Game im Entscheidungungssatz

Der entscheidende dritte Satz wird zum Drama. Gleich das erste Game entwickelt sich zum Marathon. Zwölf Mal wechselt der Vorteil, über 20 Minuten dauert das Spiel, ehe Tagger ihren Aufschlag hält.

Danach folgt ein offener Schlagabtausch. Tagger geht mit Break in Führung, verpasst aber zunächst die Entscheidung und lässt Gao noch einmal herankommen. Eine erneute Break-Führung lässt sich der österreichische Youngstar aber nicht nehmen: Sie verwandelt ihren ersten Matchball zum 6:3-Sieg.

Taggers nächste Gegnerin

In der zweiten Runde der Australian-Open-Qualifikation trifft die Osttirolerin in der Nacht von 14. auf 15. Jänner auf die Russin Elena Pridankina. Die 20-jährige Pridankina ist auf Rang 189 des WTA-Rankings zu finden.

"Meine Trainerin Francesca Schiavone hat nach meinem Juniorinnen-Sieg bei Roland Garros letztes Jahr gesagt, dass sie mich 2026 im Grand-Slam-Hauptfeld sieht. Ich habe das damals nicht geglaubt, aber nach dem Jahr 2025 ist das auch für mich ein Ziel, das wir verfolgen sollten", hatte Tagger zuletzt gesagt. Drei Runden müssen bis zum Hauptbewerb überstanden werden.

Am Mittwoch wird außerdem Jurij Rodionov gegen den als Nummer 29 gesetzte US-Amerikaner Zachary Svajda spielen. Ebenfalls am Mittwoch misst sich Sebastian Ofner mit dem US-Amerikaner Nishesh Basavareddy.

Filip Misolic, Neo-Österreicherin Anastasia Potapova und Julia Grabher haben ihre Plätze im Hauptfeld sicher.