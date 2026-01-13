Rodionov startet stark in Australian-Open-Quali

Jurij Rodionov knüpft nahtlos an seine starke Form aus Neukaledonien an (mehr lesen>>>)! Nach dem Finaleinzug beim Challenger-Turnier, präsentiert sich der 26-Jährige auch in der Qualifikation für die Australian Open in Topform.

Der Österreicher bezwingt den Argentinier Juan Pablo Ficovich mit 7:5, 6:3 und zieht damit souverän in die zweite Runde ein. Der erste Satz war umkämpft: Breaks und Rebreaks prägen das Duell, ehe Rodionov den Durchgang für sich entscheidet.

Im zweiten Satz nimmt die aktuelle Nummer 184 der ATP-Weltrangliste seinem Gegner früh den Aufschlag ab und bringt die Partie routiniert ins Ziel.

In der nächsten Runde wartet nun der US-Amerikaner Zachary Svajda – angesetzt ist das Match für 3:30 Uhr Früh, unserer Zeit.

Aus für Potapova

Bei den Damen ist die österreichische Nummer eins Anastassija Potapova im Achtelfinale des WTA-500-Turniers in Adelaide ausgeschieden. Sie unterliegt der Lokalmatadorin Kimberly Birrell in zwei Sätzen mit 4:6, 4:6.