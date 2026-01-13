Rodionov startet stark in Australian-Open-Quali
Der Österreicher setzt sich gegen den Argentinier Juan Pablo Ficovich in zwei Sätzen durch. Anastassija Potapova verliert im Achtelfinale von Adelaide.
Jurij Rodionov knüpft nahtlos an seine starke Form aus Neukaledonien an (mehr lesen>>>)! Nach dem Finaleinzug beim Challenger-Turnier, präsentiert sich der 26-Jährige auch in der Qualifikation für die Australian Open in Topform.
Der Österreicher bezwingt den Argentinier Juan Pablo Ficovich mit 7:5, 6:3 und zieht damit souverän in die zweite Runde ein. Der erste Satz war umkämpft: Breaks und Rebreaks prägen das Duell, ehe Rodionov den Durchgang für sich entscheidet.
Im zweiten Satz nimmt die aktuelle Nummer 184 der ATP-Weltrangliste seinem Gegner früh den Aufschlag ab und bringt die Partie routiniert ins Ziel.
In der nächsten Runde wartet nun der US-Amerikaner Zachary Svajda – angesetzt ist das Match für 3:30 Uhr Früh, unserer Zeit.
Aus für Potapova
Bei den Damen ist die österreichische Nummer eins Anastassija Potapova im Achtelfinale des WTA-500-Turniers in Adelaide ausgeschieden. Sie unterliegt der Lokalmatadorin Kimberly Birrell in zwei Sätzen mit 4:6, 4:6.