Neumayer kämpft sich beim Challenger in Zadar ins Viertelfinale

Lukas Neumayer steht beim ATP-Challenger in Zadar (Kroatien) im Viertelfinale!

Der 23-jährige Salzburger gewinnt in der Runde der letzten 16 knapp in drei Sätzen gegen Nerman Fatic (ATP-234.) aus Bosnien-Herzegowina mit 4:6, 6:3, 6:4.

Neumayer zeigt dabei nach verlorenem ersten Satz Moral und dreht das Spiel. Nach fast drei Stunden verwertet der Österreicher seinen Matchball zum Sieg.

Im Viertelfinale wartet auf die Nummer 227 der Welt am Freitag nun Arthu Gea aus Frankreich (ATP-144.).