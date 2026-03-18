Tagger, Lilli TAG
Seidel, Ella SEI
Heute 23:30 Uhr
NEWS
Tennis heute: Lilli Tagger - Ella Seidel beim WTA-1000 in Miami
Die junge Österreicherin darf aufgrund einer Wildcard im Hauptfeld des Masters-Turniers einsteigen. Ihre Gegnerin ist eine deutsche Lucky Loserin. LIVE-Infos:
Lilli Tagger geht in ihr zweites Masters-Turnier auf der WTA-Tour.
Nach ihrem erfolgreichen Einstand in Indian Wells, wo die Südtirolerin ihr Auftaktmatch für sich entscheiden konnte, steht sie in Miami nun bei ihrem zweiten WTA-1000-Turnier am Start.
Im US-Bundesstaat Florida trifft die ÖTV-Hoffnung auf die Deutsche Ella Seidel (4. Partie nach 16 Uhr im LIVE-Ticker >>>). Die 21-Jährige schied eigentlich in der zweiten Qualifikationsrunde bereits aus, rutschte allerdings als Lucky Loser ins Hauptfeld.
Es ist das erste Aufeinandertreffen der jungen Talente.