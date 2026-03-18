Tennis heute: Lilli Tagger - Ella Seidel beim WTA-1000 in Miami

Lilli Tagger geht in ihr zweites Masters-Turnier auf der WTA-Tour.

Nach ihrem erfolgreichen Einstand in Indian Wells, wo die Südtirolerin ihr Auftaktmatch für sich entscheiden konnte, steht sie in Miami nun bei ihrem zweiten WTA-1000-Turnier am Start.

Im US-Bundesstaat Florida trifft die ÖTV-Hoffnung auf die Deutsche Ella Seidel (4. Partie nach 16 Uhr im LIVE-Ticker >>>). Die 21-Jährige schied eigentlich in der zweiten Qualifikationsrunde bereits aus, rutschte allerdings als Lucky Loser ins Hauptfeld.

Es ist das erste Aufeinandertreffen der jungen Talente.

Lilli Tagger - Ella Seidel im LIVE-Ticker: