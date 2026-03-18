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Seidel, Ella SEI
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Tennis heute: Lilli Tagger - Ella Seidel beim WTA-1000 in Miami

Die junge Österreicherin darf aufgrund einer Wildcard im Hauptfeld des Masters-Turniers einsteigen. Ihre Gegnerin ist eine deutsche Lucky Loserin. LIVE-Infos:

Tennis heute: Lilli Tagger - Ella Seidel beim WTA-1000 in Miami Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Lilli Tagger geht in ihr zweites Masters-Turnier auf der WTA-Tour.

Nach ihrem erfolgreichen Einstand in Indian Wells, wo die Südtirolerin ihr Auftaktmatch für sich entscheiden konnte, steht sie in Miami nun bei ihrem zweiten WTA-1000-Turnier am Start.

Im US-Bundesstaat Florida trifft die ÖTV-Hoffnung auf die Deutsche Ella Seidel (4. Partie nach 16 Uhr im LIVE-Ticker >>>). Die 21-Jährige schied eigentlich in der zweiten Qualifikationsrunde bereits aus, rutschte allerdings als Lucky Loser ins Hauptfeld.

Es ist das erste Aufeinandertreffen der jungen Talente.

Lilli Tagger - Ella Seidel im LIVE-Ticker:

Die größte Konkurrenz in Lilli Taggers Altersklasse

Mirra Andreeva (18 Jahre, Russland/WTA 7)
Iva Jovic (17 Jahre, USA/WTA 89)

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