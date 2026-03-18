Tennis heute: Alycia Parks - Sinja Kraus beim WTA-1000 in Miami

Sinja Kraus bekommt es in der ersten Runde des WTA-1000-Turniers in Miami mit US-Lokalmatadorin Alycia Parks zu tun.

Das Spiel ist als 2. Partie nach 16 Uhr (im LIVE-Ticker >>>) angesetzt, aktuell verhindern Regenfälle jedoch den Spielbetrieb.

Kraus hat sich mit Zwei-Satz-Erfolgen über Lola Radivojevic (SRB) und Darja Semenistaja (LAT) erstmals für eine Masters-Hauptrunde qualifiziert, vergangene Woche war die Wienerin in Indian Wells noch an diesem Ziel gescheitert.

Mit der 25-jährigen Parks trifft das ÖTV-Ass auf die ehemalige Nummer 40 der WTA-Weltrangliste, aktuell belegt die US-Amerikanerin den 105. Rang und liegt damit 15 Plätze vor Kraus.

Es ist der erste direkte Vergleich zwischen Parks und Kraus.