Parks, Alycia PAR
Kraus, Sinja KRA
Heute 21:10 Uhr
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Tennis heute: Alycia Parks - Sinja Kraus beim WTA-1000 in Miami

Die Wienerin steht nach der erfolgreichen Qualifikation erstmals im Hauptfeld eines Masters. Dort geht es zum Auftakt gegen eine Lokalmatadorin. LIVE-Infos:

Tennis heute: Alycia Parks - Sinja Kraus beim WTA-1000 in Miami Foto: © GETTY
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Sinja Kraus bekommt es in der ersten Runde des WTA-1000-Turniers in Miami mit US-Lokalmatadorin Alycia Parks zu tun.

Das Spiel ist als 2. Partie nach 16 Uhr (im LIVE-Ticker >>>) angesetzt, aktuell verhindern Regenfälle jedoch den Spielbetrieb.

Kraus hat sich mit Zwei-Satz-Erfolgen über Lola Radivojevic (SRB) und Darja Semenistaja (LAT) erstmals für eine Masters-Hauptrunde qualifiziert, vergangene Woche war die Wienerin in Indian Wells noch an diesem Ziel gescheitert.

Mit der 25-jährigen Parks trifft das ÖTV-Ass auf die ehemalige Nummer 40 der WTA-Weltrangliste, aktuell belegt die US-Amerikanerin den 105. Rang und liegt damit 15 Plätze vor Kraus.

Es ist der erste direkte Vergleich zwischen Parks und Kraus.

Alycia Parks - Sinja Kraus im LIVE-Ticker:

Diese ÖTV-Frauen knackten die Top 100 des WTA-Rankings

Sinja Kraus
Melanie Schnell

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