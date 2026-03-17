Semenistaja, Darja SEM
Kraus, Sinja KRA
Endstand
0:2
2:6 , 3:6
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Sinja Kraus schafft Einzug ins Miami-Hauptfeld

Die Wienerin biegt nach Lola Radivojevic auch ihre lettische Kontrahentin. Julia Grabher rutschte ins Feld, wurde aber nicht von der WTA darüber informiert.

Sinja Kraus schafft Einzug ins Miami-Hauptfeld Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Die Wienerin Sinja Kraus übersteht beim WTA-1000-Tennisturnier in Miami die Qualifikation.

Einem 7:6(4),6:3 gegen die Serbin Lola Radivojevic lässt die Nummer 16 der Ausscheidung gegen die Lettin Darja Semenistaja ein 6:2,6:3 folgen.

Damit gesellt sich Kraus zu Lilli Tagger, die Osttirolerin hat wie zuletzt in Indian Wells eine Wildcard erhalten und trifft auf eine Qualifikantin. Ein rot-weiß-rotes Duell war vor der Zulosung also möglich.

Grabher blieb in Wien

Auch Julia Grabher war ausgelost. Die Vorarlbergerin war von einem hinteren Platz auf der Warteliste ins Feld gerutscht, wurde darüber von der WTA aber nicht informiert und blieb daher in Wien, wie ihr Trainer Günter Bresnik der APA erklärte.

"Das ärgert mich mehr als zuletzt Antalya, wo sie zwei von drei Turnieren verletzungsbedingt verpasst hat", meint der Coach über die verpasste Chance.

Ihr nächstes Turnier bestreitet Grabher ab dem Osterwochenende beim 500er-Heimevent in Linz.

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