Tennis heute: Neuer Termin für Taggers Miami-Auftakt
Die junge Österreicherin darf aufgrund einer Wildcard im Hauptfeld des Masters-Turniers einsteigen. Ihre Gegnerin ist eine deutsche Lucky Loserin. LIVE-Infos:
Lilli Tagger geht in ihr zweites Masters-Turnier auf der WTA-Tour.
Nach ihrem erfolgreichen Einstand in Indian Wells, wo die Osttirolerin ihr Auftaktmatch für sich entscheiden konnte, steht sie in Miami nun bei ihrem zweiten WTA-1000-Turnier am Start. Im US-Bundesstaat Florida trifft die ÖTV-Hoffnung auf die Deutsche Ella Seidel.
Regenfälle haben für eine Absage der Mittwochs-Partien gesorgt, das Match wird nun am Donnerstag ausgetragen. Es ist als zweites Spiel nach 16 Uhr MEZ auf Court 4 angesetzt - ab ca. 17:30 im LIVE-Ticker >>>
Seidel schied eigentlich in der zweiten Qualifikationsrunde bereits aus, rutschte allerdings als Lucky Loser ins Hauptfeld. Es ist das erste Aufeinandertreffen der jungen Talente.