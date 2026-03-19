Tagger, Lilli TAG
Seidel, Ella SEI
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Tennis heute: Neuer Termin für Taggers Miami-Auftakt

Die junge Österreicherin darf aufgrund einer Wildcard im Hauptfeld des Masters-Turniers einsteigen. Ihre Gegnerin ist eine deutsche Lucky Loserin. LIVE-Infos:

Tennis heute: Neuer Termin für Taggers Miami-Auftakt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Lilli Tagger geht in ihr zweites Masters-Turnier auf der WTA-Tour.

Nach ihrem erfolgreichen Einstand in Indian Wells, wo die Osttirolerin ihr Auftaktmatch für sich entscheiden konnte, steht sie in Miami nun bei ihrem zweiten WTA-1000-Turnier am Start. Im US-Bundesstaat Florida trifft die ÖTV-Hoffnung auf die Deutsche Ella Seidel.

Regenfälle haben für eine Absage der Mittwochs-Partien gesorgt, das Match wird nun am Donnerstag ausgetragen. Es ist als zweites Spiel nach 16 Uhr MEZ auf Court 4 angesetzt - ab ca. 17:30 im LIVE-Ticker >>>

Seidel schied eigentlich in der zweiten Qualifikationsrunde bereits aus, rutschte allerdings als Lucky Loser ins Hauptfeld. Es ist das erste Aufeinandertreffen der jungen Talente.

Lilli Tagger - Ella Seidel im LIVE-Ticker:

Die größte Konkurrenz in Lilli Taggers Altersklasse

Mirra Andreeva (18 Jahre, Russland/WTA 7)
Iva Jovic (17 Jahre, USA/WTA 89)

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