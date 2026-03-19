Lilli Tagger geht in ihr zweites Masters-Turnier auf der WTA-Tour.

Nach ihrem erfolgreichen Einstand in Indian Wells, wo die Osttirolerin ihr Auftaktmatch für sich entscheiden konnte, steht sie in Miami nun bei ihrem zweiten WTA-1000-Turnier am Start. Im US-Bundesstaat Florida trifft die ÖTV-Hoffnung auf die Deutsche Ella Seidel.

Regenfälle haben für eine Absage der Mittwochs-Partien gesorgt, das Match wird nun am Donnerstag ausgetragen. Es ist als zweites Spiel nach 16 Uhr MEZ auf Court 4 angesetzt - ab ca. 17:30 im LIVE-Ticker >>>

Seidel schied eigentlich in der zweiten Qualifikationsrunde bereits aus, rutschte allerdings als Lucky Loser ins Hauptfeld. Es ist das erste Aufeinandertreffen der jungen Talente.

Lilli Tagger - Ella Seidel im LIVE-Ticker: