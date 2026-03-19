Regenfälle sorgen beim WTA-1000-Turnier in Miami für eine Absage der Mittwoch-Spiele.

Sinja Kraus' Erstrunden-Partie gegen die US-Amerikanerin Alycia Parks fällt damit ebenso ins Wasser wie jene von Lilli Tagger gegen die deutsche Qualifikantin Ella Seidel.

Die Partien werden wohl am Donnerstag ausgetragen, genaue Ansetzungen standen zunächst nicht fest.