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Regen in Miami verschiebt Spiele von Kraus und Tagger

Die Partien der ÖTV-Asse waren für Mittwoch angesetzt, fallen aufgrund anhaltender Regenfälle jedoch ins Wasser.

Regen in Miami verschiebt Spiele von Kraus und Tagger Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Regenfälle sorgen beim WTA-1000-Turnier in Miami für eine Absage der Mittwoch-Spiele.

Sinja Kraus' Erstrunden-Partie gegen die US-Amerikanerin Alycia Parks fällt damit ebenso ins Wasser wie jene von Lilli Tagger gegen die deutsche Qualifikantin Ella Seidel.

Die Partien werden wohl am Donnerstag ausgetragen, genaue Ansetzungen standen zunächst nicht fest.

Diese ÖTV-Frauen knackten die Top 100 des WTA-Rankings

Sinja Kraus
Melanie Schnell

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