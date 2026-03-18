Ofner zieht beim Challenger in Murcia ins Viertelfinale ein

Sebastian Ofner steht beim ATP-Challenger in Murcia im Viertelfinale!

Österreichs Nummer eins setzt sich im Achtelfinale gegen den Italiener Raul Brancaccio (ATP-380.) in zwei Sätzen mit 6:0, 6:4 durch. Nach ziemlich genau einer Stunde verwertet Ofner den Matchball.

In der Runde der letzten Acht trifft der 29-Jährige auf den Sieger des Duells Roberto Carballes Baena (ATP-165.) gegen Mikhail Kukushkin (ATP-285.).