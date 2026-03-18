Ofner, Sebastian OFN
Brancaccio, Raul BRA
Endstand
2:06:0 , 6:4
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Ofner zieht beim Challenger in Murcia ins Viertelfinale ein
Der Österreicher gibt sich gegen einen Italiener keine Blöße und steht nun souverän im Viertelfinale.
Sebastian Ofner steht beim ATP-Challenger in Murcia im Viertelfinale!
Österreichs Nummer eins setzt sich im Achtelfinale gegen den Italiener Raul Brancaccio (ATP-380.) in zwei Sätzen mit 6:0, 6:4 durch. Nach ziemlich genau einer Stunde verwertet Ofner den Matchball.
In der Runde der letzten Acht trifft der 29-Jährige auf den Sieger des Duells Roberto Carballes Baena (ATP-165.) gegen Mikhail Kukushkin (ATP-285.).