Ofner, Sebastian OFN
Brancaccio, Raul BRA
Endstand
2:0
6:0 , 6:4
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Ofner zieht beim Challenger in Murcia ins Viertelfinale ein

Der Österreicher gibt sich gegen einen Italiener keine Blöße und steht nun souverän im Viertelfinale.

Ofner zieht beim Challenger in Murcia ins Viertelfinale ein Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Sebastian Ofner steht beim ATP-Challenger in Murcia im Viertelfinale!

Österreichs Nummer eins setzt sich im Achtelfinale gegen den Italiener Raul Brancaccio (ATP-380.) in zwei Sätzen mit 6:0, 6:4 durch. Nach ziemlich genau einer Stunde verwertet Ofner den Matchball.

In der Runde der letzten Acht trifft der 29-Jährige auf den Sieger des Duells Roberto Carballes Baena (ATP-165.) gegen Mikhail Kukushkin (ATP-285.).

Die größten Grand-Slam-Ausrufezeichen Österreichs

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