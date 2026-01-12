Kraus, Sinja KRA
Gjorcheska, Lina GJO
Endstand
0:2
5:7 , 0:6
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Sinja Kraus scheitert in erster Quali-Runde für Australian Open

Die Österreicherin muss direkt zum Auftakt eine überraschend deutliche Zwei-Satz-Niederlage hinnehmen.

Sinja Kraus scheitert in erster Quali-Runde für Australian Open Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die an Nummer vier gesetzte Sinja Kraus unterliegt zum Auftakt der Qualifikation für die Australian Open der Nordmazedonierin Lina Gjorcheska 5:7, 0:6.

Im ersten Satz gelingt der Österrreicherin das Break zum 3:2. Doch beim Stand von 5:4 holt sich Gjorcheska das Break zurück, mit dem Break zum 7:5 holt sie sich schließlich den ersten Satz.

Im zweiten Satz hat Sinja Kraus ihrer Gegnerin nichts mehr entgegenzusetzen. Die Nordmazedonierin entscheidet den Satz im Eiltempo (23 Minuten) für sich.

Damit endet das Qualifikationsturnier für die Australian Open für Sinja Kraus überraschend früh. Am Dienstag fordert Lilli Tagger dann Xinyu Gar aus China.

Sinja Kraus Australian Open ÖTV-Damen ÖTV