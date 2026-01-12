Holt, Brandon HOL
Neumayer, Lukas NEU
Endstand
2:1
4:6 , 6:2 , 6:3
NEWS

Australian-Open-Traum für Lukas Neumayer geplatzt

Für den Salzburger ist bereits in der ersten Qualifikationsrunde des ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres Endstation.

Lukas Neumayer muss schon in der ersten Qualifikationsrunde für die Australian Open 2026 die Segel streichen.

Der 23-Jährige unterliegt dem um vier Jahre älteren US-Amerikaner Brandon Holt (ATP-109.) am Montag nach 2:08 Stunden Spielzeit 6:4, 2:6, 3:6.

Damit muss Neumayer weiterhin auf seine erste Teilnahme an einem Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers warten. Das höchste der Gefühle war bislang der Einzug in die zweite Qualifikationsrunde bei den Australian Open und den French Open im Jahr 2025.

