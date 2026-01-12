-
Ranking: Rückblick auf die Sportmomente 2025Sonstiges
-
Ist Novak Djokovic der Tennis-GOAT?Standpunkt
-
Ist der nächste Thiem eine Frau?Standpunkt
-
Virtuelles Tennis erobert Österreich: Das war das VRAC-Finale 2025Tennis Redaktionell
-
Die Hot Takes 2025 im TennisTennis Redaktionell
-
Erste Bank Open Virtual Open 2024 - AftermovieTennis Redaktionell
-
Red Bull Bassline 2024 - Highlights aus der Wiener StadthalleTennis - ATP
-
Drei DigiTalk: Von Muster bis Thiem: 50 Jahre Weltklasse-Tennis in der Wiener StadthalleTennis Redaktionell
-
The Official Tennis ExperienceTennis - ATP
-
So verkündet Dominic Thiem sein KarriereendeTennis - ATP
Holt, Brandon HOL
Neumayer, Lukas NEU
Endstand
2:14:6 , 6:2 , 6:3
NEWS
Australian-Open-Traum für Lukas Neumayer geplatzt
Für den Salzburger ist bereits in der ersten Qualifikationsrunde des ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres Endstation.
Lukas Neumayer muss schon in der ersten Qualifikationsrunde für die Australian Open 2026 die Segel streichen.
Der 23-Jährige unterliegt dem um vier Jahre älteren US-Amerikaner Brandon Holt (ATP-109.) am Montag nach 2:08 Stunden Spielzeit 6:4, 2:6, 3:6.
Damit muss Neumayer weiterhin auf seine erste Teilnahme an einem Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers warten. Das höchste der Gefühle war bislang der Einzug in die zweite Qualifikationsrunde bei den Australian Open und den French Open im Jahr 2025.