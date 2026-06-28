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Nach schwerem Sturz! So geht es WM-Anwärter Bezzecchi

Für den Italiener endete der Rennsonntag in den Niederlanden mit einem harten Überschlag. Nun gibt es Neuigkeiten zu seinem Gesundheitsstatus.

Nach schwerem Sturz! So geht es WM-Anwärter Bezzecchi Foto: © IMAGO / Orange Pictures
Textquelle: © LAOLA1
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Aufatmen bei Marco Bezzecchi!

Der italienische Aprilia-Pilot verlor beim Großen Preis der Niederlande bei einem Überschlag die Kontrolle über sein Bike und rauschte nach dem Kiesbett in die Barriere.

Nun meldet sich Aprilia mit beruhigenden Nachrichten!

Bezzecchi mit Glück im Unglück

Der Italiener unterzog sich nach dem Rennen mehreren Untersuchungen. Dabei sind keine Verletzungen festgestellt worden. Somit ist der WM-Anwärter glimpflich davongekommen.

Für Bezzecchi verliefen die letzten Wochen äußerst enttäuschend. Noch vor wenigen Wochen erarbeitete er sich in der WM-Wertung gegenüber seinem internen WM-Rivalen Jorge Martin einen Punktevorsprung.

Nun musste er die WM-Führung aber an den Spanier abgeben. Trotz des Ausfalls von Bezzecchi durfte Aprilia über einen Dreifacherfolg jubeln.

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