FC Santa Coloma FC Santa Coloma FCC
SK Rapid Wien SK Rapid Wien SCR
Heute 19:00 Uhr
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Conference-League-Quali heute: FC Santa Coloma - SK Rapid

Rapid startet mit einem Auswärtsspiel in Andorra in die Europacup-Saison 2026/27. LIVE-Infos:

Conference-League-Quali heute: FC Santa Coloma - SK Rapid Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Erstes Pflichtspiel der Saison für den SK Rapid!

Die Hütteldorfer müssen am Donnerstag (ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker) im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde zur UEFA Conference League beim FC Santa Coloma ran.

Der Erstligist aus Andorra belegte in der vergangenen Saison den vierten Rang in der heimischen Liga. Rapid ist gegen den Verein, dessen Kader einen Marktwert von 3,13 Millionen Euro aufweist, klarer Favorit.

Setzen sich die Rapidler gegen den Klub aus Andorra durch, wartet in der dritten Qualirunde ein Gegner aus Estland oder Aserbaidschan >>>

LIVE-Ticker:

Mehr zum Thema

Dieser TV-Sender zeigt FC Santa Coloma gegen SK Rapid

Dieser TV-Sender zeigt FC Santa Coloma gegen SK Rapid

Conference League
6
Wer Rapids Europacup-Auftakt im TV sehen will, muss zahlen

Wer Rapids Europacup-Auftakt im TV sehen will, muss zahlen

Conference League
38
Conference-League-Quali heute: FK Liepaja - Austria Wien

Conference-League-Quali heute: FK Liepaja - Austria Wien

Conference League
Hier siehst du FK Liepaja gegen Austria Wien live im TV

Hier siehst du FK Liepaja gegen Austria Wien live im TV

Conference League
8
Sturm und Rapid testen offenbar Goalie-Talent

Sturm und Rapid testen offenbar Goalie-Talent

Bundesliga
8
Transfer-Update: Ein Rückkehrer für die Bundesliga

Transfer-Update: Ein Rückkehrer für die Bundesliga

Bundesliga
Weiter Unklarheit bei ÖFB-Juwel - Schalke steigt in Poker ein

Weiter Unklarheit bei ÖFB-Juwel - Schalke steigt in Poker ein

Deutsche Bundesliga
5

Kommentare

SK Rapid Fußball UEFA Europa Conference League UEFA Conference League