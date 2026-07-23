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FC Santa Coloma FCCSK Rapid Wien SCR
Heute 19:00 Uhr
NEWS
Conference-League-Quali heute: FC Santa Coloma - SK Rapid
Rapid startet mit einem Auswärtsspiel in Andorra in die Europacup-Saison 2026/27. LIVE-Infos:
Erstes Pflichtspiel der Saison für den SK Rapid!
Die Hütteldorfer müssen am Donnerstag (ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker) im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde zur UEFA Conference League beim FC Santa Coloma ran.
Der Erstligist aus Andorra belegte in der vergangenen Saison den vierten Rang in der heimischen Liga. Rapid ist gegen den Verein, dessen Kader einen Marktwert von 3,13 Millionen Euro aufweist, klarer Favorit.
Setzen sich die Rapidler gegen den Klub aus Andorra durch, wartet in der dritten Qualirunde ein Gegner aus Estland oder Aserbaidschan >>>