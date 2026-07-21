Die Honda Racing Corporation hat die Verpflichtung von David Alonso bekannt gegeben. Der Kolumbianer wird ab 2027 auf einer Honda in der MotoGP starten.

Alonso erhält einen Mehrjahresvertrag, jedoch ist es noch nicht offiziell, ob er für das Honda-HRC-Werksteam oder das LRC-Team fahren wird.

Aufsehen bereits beim Debüt

Bereits in seiner Rookie-Saison 2023 in der Moto3 konnte der Kolumbianer überzeugen und beendete die Saison auf dem dritten Gesamtrang. In der darauffolgenden Saison konnte Alonso diese Klasse für sich entscheiden.

2025 wagt der Fahrer den Sprung in die Moto2 und konnte den Großen Preis von Ungarn in seiner ersten Saison für sich entscheiden. In der aktuellen Meisterschaft liegt Alonso auf dem vierten Gesamtrang.

Insgesamt konnte David Alonso in der Moto3 und der Moto2 20 Rennen gewinnen und fuhr 30 Podestplätze ein.

Für Honda wird er erstmals nach dem Saisonende bei den Tests in Valencia 2027 aufs Motorrad steigen.