NEWS

Die Honda Racing Corporation verpflichtet Motorrad-Talent

Mit 20 Siegen und 30 Podestplätzen hat der Kolumbianer bereits in Moto3 und Moto2 auf sich aufmerksam gemacht.

Die Honda Racing Corporation verpflichtet Motorrad-Talent Foto: © IMAGO / Pro Sports Images
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Honda Racing Corporation hat die Verpflichtung von David Alonso bekannt gegeben. Der Kolumbianer wird ab 2027 auf einer Honda in der MotoGP starten.

Alonso erhält einen Mehrjahresvertrag, jedoch ist es noch nicht offiziell, ob er für das Honda-HRC-Werksteam oder das LRC-Team fahren wird.

Aufsehen bereits beim Debüt

Bereits in seiner Rookie-Saison 2023 in der Moto3 konnte der Kolumbianer überzeugen und beendete die Saison auf dem dritten Gesamtrang. In der darauffolgenden Saison konnte Alonso diese Klasse für sich entscheiden.

2025 wagt der Fahrer den Sprung in die Moto2 und konnte den Großen Preis von Ungarn in seiner ersten Saison für sich entscheiden. In der aktuellen Meisterschaft liegt Alonso auf dem vierten Gesamtrang.

Insgesamt konnte David Alonso in der Moto3 und der Moto2 20 Rennen gewinnen und fuhr 30 Podestplätze ein.

Für Honda wird er erstmals nach dem Saisonende bei den Tests in Valencia 2027 aufs Motorrad steigen.

Mehr zum Thema

Mehr Menschen als beim Papst-Besuch: Spanien feiert ausgelassen

Mehr Menschen als beim Papst-Besuch: Spanien feiert ausgelassen

Fußball WM
Rangnick empfahl ÖFB-Teamspieler Deutschland-Deal

Rangnick empfahl ÖFB-Teamspieler Deutschland-Deal

Deutsche Bundesliga
6
Toptransfer für ÖFB-Abgänger Mahmic? Das sagt der Klubboss

Toptransfer für ÖFB-Abgänger Mahmic? Das sagt der Klubboss

International
5
Statt Salzburg-Kicker: Hoffenheim mit Offensiv-Mann einig

Statt Salzburg-Kicker: Hoffenheim mit Offensiv-Mann einig

Deutsche Bundesliga
9
Miroslav Klose bekommt Verstärkung durch Ex-Barca-Talent

Miroslav Klose bekommt Verstärkung durch Ex-Barca-Talent

International
1
Messi fehlte: Kurzer Empfang für Argentiniens WM-Fahrer

Messi fehlte: Kurzer Empfang für Argentiniens WM-Fahrer

Fußball WM
5
Julia Scheib erhält "spezielles Speed-Training"

Julia Scheib erhält "spezielles Speed-Training"

Ski Alpin

Kommentare

Motorsport Motorrad Motorrad-WM MotoGP Ungarn Honda Racing Valencia Honda Moto3 Moto2