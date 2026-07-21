Es bahnte sich schon länger an und ist nun offiziell bestätigt: Fabio Quartararo wechselt für die MotoGP-Jahre 2027 und 2028 von Yamaha zu Honda.

Er wird dort das Werksteam in die neue 805cc-Ära der Motorrad-Königsklasse führen und erstmals seit seinem Aufstieg in die höchste Kategorie 2019 ein anderes Fabrikat als Yamaha pilotieren.

Die Zusammenarbeit endet nach elf Siegen, 32 Podestplätzen und dem WM-Titel 2021. Der letzte Erfolg liegt nun allerdings schon vier Jahre zurück, in den letzten drei Saisonen gab es nur eine einzige Podiumsplatzierung.

Yamaha hat seinen Ersatz schon zuvor mit dem Spanier Jorge Martin bekanntgegeben, daher ist der Vollzug des Wechsels keine riesige Überraschung mehr.