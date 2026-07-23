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Pep Guardiola fordert von Italien Mega-Gage – Offerte bei Hälfte

Pep Guardiola und der italienische Fußballverband haben wohl völlig unterschiedliche Vorstellungen beim Thema Gehalt. Der Katalane soll das Doppelte des aktuellen Angebots wollen.

Pep Guardiola fordert von Italien Mega-Gage – Offerte bei Hälfte Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Nach der verpassten WM suchen die Italiener nach wie vor einen neuen Teamchef. Berichten zufolge war lange Pep Guardiola der Favorit, Verantwortliche sollen den Katalanen in Barcelona getroffen haben >>>

Guardiola soll laut einem Bericht der "Gazzetta dello Sport" massive Macht im italienischen Fußball erhalten. Dass der Katalane die Offerte derzeit annimmt, ist aber eher unwahrscheinlich.

Gerade beim Thema Gehalt liegen die Parteien, so heißt es, weit auseinander. Demnach bietet Italien zehn Millionen Euro pro Jahr, Guardiola schweben aber eher 20 Millionen Euro Jahresgehalt vor.

Guardiola weiter Priorität

Der Katalane bleibe Priorität bei den Italienern. Dafür sei man geduldig. Findet sich keine Lösung, könnte es aber wieder ein heimischer Trainer werden.

Dann gelte Ex-Teamchef Antonio Conte als Kandidat. Er führte Italien 2016 bis ins Viertelfinale der Europameisterschaft. Ebenso Thema sei dann auch Roberto Mancini, der 2021 die EM-Trophäe nach Italien brachte.

Genannt wird auch Andrea Pirlo. Es muss aber abgewartet werden. Für Guardiola gebe es kein Ultimatum, er bleibe die Priorität der Italiener.

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