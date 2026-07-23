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Klopp: Red Bull will vom DFB eine Million Euro Spende

Der DFB muss eine Ablöse zahlen, Red Bull möchte eine Spende für eine Stiftung des Konzerns.

Klopp: Red Bull will vom DFB eine Million Euro Spende Foto: © IMAGO / Uwe Kraft
Textquelle: © LAOLA1
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Der DFB versucht weiter Jürgen Klopp zu verpflichten. Noch steht der Ex-Liverpool-Coach aber als Head of Global Soccer bei Red Bull unter Vertrag.

Ablösefrei möchte das österreichische Unternehmen ihn aber nicht ziehen lassen. Red Bull möchte laut "Bild" eine Ablöse von einer Million Euro.

Die Zahlung soll als Spende für die eigene Stiftung "Wings for Life" dienen.

Ex-Salzburg-Coach heuert ebenso beim DFB an

Am Freitag soll Klopp vorgestellt werden. Mit Ex-Salzburg-Coach Pep Lijnders habe er dann einen Co, mit dem er bereits beim FC Liverpool zusammenarbeitete.

Weiters assistieren werden wohl Peter Krawietz und Ex-DFB-Kicker Sven Bender. Per Mertesacker gilt als Kandidat für den Posten als Geschäftsführer Sport.

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