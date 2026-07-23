Lewandowski verliert bei MLS-Debüt mit Chicago gegen Inter Miami

Der Pole Robert Lewandowski verliert bei seinem Debüt in der nordamerikanischen MLS mit Chicago Fire bei Inter Miami 2:3.

Der 37-jährige frühere Star von Bayern München und Barcelona spielt bis zur 63. Minute. Bei der Niederlage trifft der frühere Liverpool- und Barcelona-Star Luis Suarez für Miami doppelt (27., 51.).

Die Mannschaft aus Florida trat drei Tage nach dem WM-Finale ohne die Vize-Weltmeister Lionel Messi und Rodrigo de Paul an.

Einen Sieg gibt es beim Debüt von Antoine Griezmann. Der ehemalige französische Nationalspieler steuert ein Tor zum 4:0-Sieg mit Orlando City bei den San Jose Earthquakes bei.