Inter Miami CF Inter Miami CF MIA
Chicago Fire Chicago Fire CFI
Endstand
3:2
1:1 , 2:1
  • Rocco Rios Novo e
  • Puso Dithejane
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Lewandowski verliert bei MLS-Debüt mit Chicago gegen Inter Miami

Messi war bei den Siegern drei Tage nach dem WM-Finale nicht dabei. Griezmann trifft bei seinem Debüt für Orlando und bejubelt einen Sieg.

Lewandowski verliert bei MLS-Debüt mit Chicago gegen Inter Miami Foto: © IMAGO / ZUMA Press
Textquelle: © APA
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Der Pole Robert Lewandowski verliert bei seinem Debüt in der nordamerikanischen MLS mit Chicago Fire bei Inter Miami 2:3.

Der 37-jährige frühere Star von Bayern München und Barcelona spielt bis zur 63. Minute. Bei der Niederlage trifft der frühere Liverpool- und Barcelona-Star Luis Suarez für Miami doppelt (27., 51.).

Die Mannschaft aus Florida trat drei Tage nach dem WM-Finale ohne die Vize-Weltmeister Lionel Messi und Rodrigo de Paul an.

Einen Sieg gibt es beim Debüt von Antoine Griezmann. Der ehemalige französische Nationalspieler steuert ein Tor zum 4:0-Sieg mit Orlando City bei den San Jose Earthquakes bei.

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