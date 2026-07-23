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Lewandowski verliert bei MLS-Debüt mit Chicago gegen Inter Miami
Messi war bei den Siegern drei Tage nach dem WM-Finale nicht dabei. Griezmann trifft bei seinem Debüt für Orlando und bejubelt einen Sieg.
Der Pole Robert Lewandowski verliert bei seinem Debüt in der nordamerikanischen MLS mit Chicago Fire bei Inter Miami 2:3.
Der 37-jährige frühere Star von Bayern München und Barcelona spielt bis zur 63. Minute. Bei der Niederlage trifft der frühere Liverpool- und Barcelona-Star Luis Suarez für Miami doppelt (27., 51.).
Die Mannschaft aus Florida trat drei Tage nach dem WM-Finale ohne die Vize-Weltmeister Lionel Messi und Rodrigo de Paul an.
Einen Sieg gibt es beim Debüt von Antoine Griezmann. Der ehemalige französische Nationalspieler steuert ein Tor zum 4:0-Sieg mit Orlando City bei den San Jose Earthquakes bei.