Wilder Abflug! MotoGP-WM-Leader stürzt in Assen schwer

Marco Bezzecchi sorgt beim Grand Prix der Niederlande der MotoGP in Assen für eine Schrecksekunde.

Der WM-Führende aus Italien rutscht bereits in der zweiten Runde in Kurve 15 über das Vorderrad weg und rauscht mit hoher Geschwindigkeit ins Kiesbett ab. Dort überschlägt es den Aprilia-Star mehrfach, sein Bike schlittert in die meterweit entfernte Barriere.

So wild der Abflug auch aussah, dürfte "Bez" womöglich Glück im Unglück gehabt haben. Der 27-Jährige sei bei Bewusstsein und werde ins Medical Center gebracht, verlautbart die Rennleitung kurz danach.

Nächster Rückschlag

Bezzecchi schreibt damit das nächste negative Kapitel. Vergangene Woche wurde der Italiener vom Grand Prix in Brünn ausgeschlossen, nachdem er infolge eines Sturzes im Sprint einen Streckenposten geohrfeigt hatte.

Überhaupt ist seine Dominanz der ersten MotoGP-Saisonrennen abgekühlt. Seit seinem Sieg in Mugello Ende Mai hat der Aprilia-Pilot nur mehr einen dritten Rang im Sprint von Ungarn in der Bilanz stehen.

Dadurch hat der 27-Jährige auch einen Großteil seines Vorsprungs in der Fahrer-Wertung auf Teamkollege Jorge Martin eingebüßt - der Weltmeister von 2024 wird nach dem Rennen in Assen wohl die WM-Führung übernehmen.