Ducati luchst KTM sein Top-Talent ab! Ex-Weltmeister muss gehen

Das große Stühlerücken in der MotoGP geht weiter: Pedro Acosta wird 2027 und 2028 für Ducati fahren.

Für den 22-jährigen Spanier muss Francesco Bagnaia weichen. Der Weltmeister von 2022 und 2023 wechselt innerhalb Italiens zu Aprilia und wird Teamkollege von Marco Bezzecchi.

KTM erfüllte Acostas Siegeswillen nicht

Damit muss KTM sein Top-Talent ziehen lassen. Acosta wurde 2021 auf Anhieb Weltmeister der Moto3, auch eine Klasse höher brauchte er nur zwei Saisonen zum Titel.

Nach seinem Aufstieg in die MotoGP 2024 waren die Leistungen mit Satellitenteam Tech3 so überzeugend, dass Acosta seit 2025 auf einer Werks-KTM saß. Als WM-Vierter im Vorjahr fehlt bis dato nur der erste Sieg.

Weil die RC16 dafür aber nicht konkurrenzfähig genug ist, erfolgt nun der Umstieg zum Teamkollegen von Marc Marquez. Dass der amtierende Weltmeister weiterhin für Ducati fahren wird, ist seit gestern bekannt.

Traum-Ehe, die zuletzt abbaute

Nach zwei WM-Titeln und zwei Vize-Weltmeisterschaften im Ducati-Werksteam fielen Bagnaias Ergebnisse seit letzter Saison ab. Seither verbuchte der 29-Jährige "nur" mehr zwei Siege, 2026 muss er überhaupt auf einen solchen warten.

Mit insgesamt 31 MotoGP-Siegen für Ducati ist der Turiner dennoch der erfolgreichste Pilot des Herstellers aus Bologna.