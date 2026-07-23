Dopplereffekt! Das ist das neue Salzburg-Heimtrikot

Der FC Red Bull Salzburg hat nach dem Auswärtstrikot nun auch das Heimtrikot präsentiert.

Trikot, Hose und Stutzen sind in Weiß gehalten. Zudem gibt es rot-weiß-rote Details an Kragen und Ärmeln.

Besonders auffällig ist das Muster auf der Vorderseite des Trikots. Die Elemente greifen die Bewegung von Schallwellen auf und erinnern an den Dopplereffekt, der nach dem Salzburger Physiker Christian Doppler benannt ist.

Der Dopplereffekt beschreibt, wie sich die wahrgenommene Frequenz von Schall- oder Lichtwellen verändert, wenn sich Quelle und Beobachter relativ zueinander bewegen.

Bereits das Auswärtstrikot der "Bullen" ist von Wolfgang Amadeus Mozart, einer Salzburger Persönlichkeit inspiriert.