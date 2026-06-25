Zweifacher MotoGP-Weltmeister besiegelt Wechsel zu Aprilia

Der Wechsel von Francesco Bagnaia zu Aprilia ist offiziell.

Das italienische Werk bestätigt die Ankunft des zweifachen MotoGP-Weltmeisters zur Saison 2027, "Pecco" unterschreibt beim Team aus Noale einen Vierjahresvertrag bis 2030.

Aprilia setzt damit auf ein rein italienisches Team, Bagnaia nimmt neben dem aktuellen WM-Leader Marco Bezzecchi den zweiten Platz ein.

Martin muss gehen

Damit steht auch fest, dass Jorge Martin Aprilia nach zwei Jahren wieder verlässt. Der spanische Champion von 2024 dürfte bei Yamaha andocken. Dieser Deal soll nach dem Grand Prix der Niederlande, der dieses Wochenende in Assen stattfindet, bekannt werden.

Neben dem stärksten Hersteller der bisherigen Saison hat nur Ducati sein Lineup für 2027 fixiert, auf der Desmosedici sitzen mit Superstar Marc Marquez und Zukunftshoffnung Pedro Acosta zwei Spanier.