Premierensieg! Ogura führt Aprilia-Dreifacherfolg an

Die MotoGP hat ein neues Siegergesicht!

Ai Ogura gewinnt einen rassigen Grand Prix der Niederlande vor seinem Trackhouse-Teamkollegen Raul Fernandez und triumphiert erstmals in der Königsklasse. Im Sprint setzte sich Fernandez noch vor Ogura durch.

Auf Platz drei sorgt Jorge Martin für einen Dreifachsieg von Aprilia, der Weltmeister von 2024 übernimmt zudem die Führung in der Fahrer-Wertung von Marco Bezzecchi.

Sein italienischer Teamkollege fliegt in der Frühphase des Rennens wild ab, liegt nun sieben Zähler hinter Martin. Hier nachlesen >>>

Klatsche für Ducati

Erst auf Rang vier und mit fast sechs Sekunden Rückstand auf Martin landet mit Fabio di Giannantonio der erste Ducati-Fahrer.

Der Italiener liefert sich in der Schlussphase einen harten Zweikampf mit Marc Marquez, muss nach einem grenzwertigen Manöver gegen den Superstar, bei dem er die finale Schikane abkürzt, durch den Long Lap.

Trotzdem lässt "DiGia" sowohl Alex Marquez (Gresini-Ducati), der Fünfter wird, als auch Marc Marquez (Ducati) hinter sich.

Marc Marquez verliert Platz 6

Der Spanier verliert nach den Erfolgen in Ungarn und Tschechien sogar noch seinen sechsten Platz, da er in der letzten Runde die Track Limits überschreitet. Dadurch rutscht Enea Bastianini (Tech3-KTM) eine Position nach vorne.

Der zweifache Champion Francesco Bagnaia muss nach technischen Problemen die Box ansteuern, ebenso wie Pedro Acosta. Der Spanier hat mit Armpump-Problemen zu kämpfen und kann zur Rennhälfte nicht weitermachen.

Vor der dreiwöchigen Sommerpause gastiert die MotoGP in zwei Wochen noch am Sachsenring.