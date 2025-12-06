Verstappen erobert die Pole in Abu Dhabi!

Max Verstappen schlägt in der Qualifikation in Abu Dhabi zu!

Der Niederländer (Red Bull) holt sich mit 1:22,207 Minuten die Pole für den morgigen WM-Showdown am Yas Marina Circuit. WM-Leader Lando Norris (McLaren/+0,201) folgt auf dem zweiten Platz. Oscar Piastri (McLaren/+0,230) komplettiert die Top-3.

Norris hat allerdings weiterhin die besten WM-Karten, da ihm ein Podestplatz unabhängig von den anderen beiden WM-Anwärtern reicht.

Dahinter folgen George Russell (4./Mercedes), Charles Leclerc (5./Ferrari), Fernando Alonso (6./Aston Martin), Gabriel Bortoleto (7./Sauber), Esteban Ocon (8./Haas) und Isack Hadjar (9./Racing Bulls). Die Top-10 rundet Yuki Tsunoda bei seinem vorläufigen Abschieds-Wochenende ab.

Antonelli verpasst das Q3

Bereits im Q2 ist für einen Mercedes-Piloten die Qualifikation beendet. Kimi Antonelli scheidet auf dem 14. Rang vorzeitig aus.

Auch für Oliver Bearman (11./Haas), Carlos Sainz (12./Williams), Liam Lawson (13./Racing Bulls) und Lance Stroll (15./Aston Martin) endet die Quali vorzeitig.

Nächstes Debakel für Hamilton

Für Lewis Hamilton ist der Arbeitstag erneut sehr früh zu Ende. Der Brite verpasst auch in der letzten Qualifikation des Jahres das Q2 am 16. Platz. Damit scheidet Hamilton zum dritten Mal in Folge nach Las Vegas und Katar auch in Abu Dhabi im Q1 vorzeitig aus.

Neben Hamilton verpassen Alexander Albon (17./Williams), Nico Hülkenberg (18./Sauber) und das Alpine-Duo um Pierre Gasly (19.) und Franco Colapinto (20.) das zweite Quali-Segment.