Mit neuem OSV-Rekord: Gigler bei Schwimm-EM locker im Halbfinale
Der Österreicher, der sich bei der EM bereits Edelmetall gesichert hat, stellte einen neuen Rekord über 50 Meter Kraul auf.
Der Kärntner Heiko Gigler ist in Lublin über 50 Kraul mit neuem OSV-Rekord von 21,00 Sekunden ins Semifinale der Kurzbahn-Schwimm-EM am Samstagabend eingezogen.
Der Bronzemedaillengewinner über 100 m Lagen markierte die insgesamt zweitbeste Vorlaufzeit. Valentin Bayer kam über 50 m Brust als Zehnter in die Vorschlussrunde. Die anderen österreichischen Teilnehmer schieden aus.