Mit neuem OSV-Rekord: Gigler bei Schwimm-EM locker im Halbfinale

Der Kärntner Heiko Gigler ist in Lublin über 50 Kraul mit neuem OSV-Rekord von 21,00 Sekunden ins Semifinale der Kurzbahn-Schwimm-EM am Samstagabend eingezogen.

Der Bronzemedaillengewinner über 100 m Lagen markierte die insgesamt zweitbeste Vorlaufzeit. Valentin Bayer kam über 50 m Brust als Zehnter in die Vorschlussrunde. Die anderen österreichischen Teilnehmer schieden aus.