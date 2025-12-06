NEWS

Mit neuem OSV-Rekord: Gigler bei Schwimm-EM locker im Halbfinale

Der Österreicher, der sich bei der EM bereits Edelmetall gesichert hat, stellte einen neuen Rekord über 50 Meter Kraul auf.

Mit neuem OSV-Rekord: Gigler bei Schwimm-EM locker im Halbfinale Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Der Kärntner Heiko Gigler ist in Lublin über 50 Kraul mit neuem OSV-Rekord von 21,00 Sekunden ins Semifinale der Kurzbahn-Schwimm-EM am Samstagabend eingezogen.

Der Bronzemedaillengewinner über 100 m Lagen markierte die insgesamt zweitbeste Vorlaufzeit. Valentin Bayer kam über 50 m Brust als Zehnter in die Vorschlussrunde. Die anderen österreichischen Teilnehmer schieden aus.

Rekorde für die Ewigkeit: Diese Bestmarken sind unerreichbar

Fußball - Tore in einem Kalenderjahr (91)
Fußball - Tore bei einer WM-Endrunde (13)

Slideshow starten

44 Bilder

Mehr zum Thema

Mladenovic holt in Polen zweite Kurzbahn-EM-Medaille

Mladenovic holt in Polen zweite Kurzbahn-EM-Medaille

Mehr Sport
Schwimm-EM: Gigler und Reitshammer erreichen Halbfinale

Schwimm-EM: Gigler und Reitshammer erreichen Halbfinale

Mehr Sport
1
Gigler holt nächste österreichische Medaille bei Kurzbahn-EM

Gigler holt nächste österreichische Medaille bei Kurzbahn-EM

Mehr Sport
1
Saisonfinale der Besten: Austrian Padel Masters LIVE bei LAOLA1

Saisonfinale der Besten: Austrian Padel Masters LIVE bei LAOLA1

Mehr Sport
Schwimm-EM: Bucher, Edl und Mladenovic überstehen Vorläufe

Schwimm-EM: Bucher, Edl und Mladenovic überstehen Vorläufe

Mehr Sport
Nationenwechsel! Porsche tritt künftig für Ungarn an

Nationenwechsel! Porsche tritt künftig für Ungarn an

Mehr Sport
7
Tennisverbands-Präsident tritt von Amt zurück

Tennisverbands-Präsident tritt von Amt zurück

Tennis
Kommentare

Kommentare

Sport-Mix Mehr Sport Schwimmen Heiko Gigler Polen Valentin Bayer