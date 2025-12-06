Trotz Schreckmoment: Norris erneut vor Verstappen und Piastri

WM-Leader Lando Norris hat nach einem Schreckmoment im letzten Freien Training beim Formel-1-Saisonfinale in Abu Dhabi den ersten Platz hauchdünn verpasst.

Der McLaren-Pilot, dem am Sonntag Rang drei zum WM-Triumph reicht, vermeidet eine Kollision mit Yuki Tsunoda und landet vier Tausendstelsekunden hinter seinem britischen Landsmann George Russell (Mercedes) auf Platz zwei. Norris aber aber vor seinen WM-Rivalen Max Verstappen (Red Bull) und Oscar Piastri (McLaren).

Titelverteidiger Verstappen liegt als Dritter 0,120 Sekunden hinter Norris, der am Freitag die schnellsten Runden gefahren ist. Piastri hat als Fünfter 0,255 Sekunden Rückstand auf seinen Teamkollegen.

Norris geht mit zwölf Punkten Vorsprung auf Verstappen und 16 auf Piastri in den alles entscheidenden Grand Prix am Sonntag.

Vorfall zwischen Norris und Tsunoda

Norris erlebt vor seiner schnellsten Runde einen Beinahe-Crash - und beteiligt ist ausgerechnet ein Red-Bull-Fahrer. Ausgangs einer Kurve fährt Tsunoda in der Mitte der Fahrbahn. Allerdings ist der Japaner, der im kommenden Jahr für Isack Hadjar von den Racing Bulls Platz machen muss, nicht im Renntempo. Norris aber, der blitzschnell reagiert und links an Tsunoda vorbeifährt, um einen schweren Crash zu vermeiden. Die Rennleitung wollte sich den Vorfall nach dem Training genauer anschauen.

Tsunoda kollidiert später in der Boxengasse mit dem Mercedes von Kimi Antonelli, dadurch werden beide Boliden beschädigt. Mercedes hat den Italiener in dem Moment aus der Box fahren lassen, als der Japaner vorbeigefahren ist. Auch hier wurden Ermittlungen eingeleitet.

Verstappen klagt über "Hüpfen"

Unterdessen klagt Vierfach-Champion Verstappen, der 2021 in Abu Dhabi seine Titelära einleitete, über Funk: "Das Problem ist, dass das Auto so sehr hüpft, dass ich die Füße nicht auf den Pedalen halten kann."

Probleme ganz anderer Art hat einmal mehr Rekordweltmeister Lewis Hamilton, dessen Regentschaft vor vier Jahren auf dem Yas Marina Circuit Verstappen beendet hat. Für den Briten im Ferrari ist vorzeitig Schluss im Training. Das Auto des 40-Jährigen bricht aus, dreht sich und kracht mit der Front in die Streckenbegrenzung.

Was genau zu dem Unfall geführt hat, bleibt zunächst unklar. Hamilton, in seinem ersten Jahr bei der Scuderia von Tiefschlägen und auch eigenen Fehlern arg gebeutelt, sammelt die Einzelteile und packt sie ins Cockpit. Der Wagen muss abgeschleppt werden.