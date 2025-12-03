Dreikampf bei WM-Entscheidung in Abu Dhabi - Die Szenarien
Mit Hochspannung geht in Abu Dhabi das finale Grand-Prix-Wochenende in der Formel-1-Weltmeisterschaft in Szene. Noch können drei Fahrer Weltmeister werden.
Mit dem britischen WM-Leader Lando Norris (McLaren) und seinen Verfolgern Max Verstappen (Red Bull) und Oscar Piastri (McLaren) greifen gleich drei Piloten nach der Krone in der Motorsport-Königsklasse.
Norris hat mit 408 Punkten zwölf Zähler Vorsprung auf den niederländischen Vierfach-Champion Verstappen sowie 16 auf seinen australischen Teamkollegen Piastri. Der Brite steht somit in der "Pole Position".
Norris (26) wird erstmals Weltmeister, wenn
er in Abu Dhabi in den Top 3 landet
er Vierter oder Fünfter wird und Verstappen nicht gewinnt
er Sechster oder Siebenter wird und seine beiden Kontrahenten nicht gewinnen
er Achter wird und Verstappen maximal Dritter und Piastri nicht gewinnt
er Neunter wird und Verstappen nicht in den Top 3 landet und Piastri nicht gewinnt
er Zehnter wird oder außerhalb der Top 10 landet und Verstappen maximal Vierter und Piastri maximal Dritter wird.
Verstappen (28) wird zum fünften Mal in Serie Weltmeister, wenn
er in Abu Dhabi gewinnt und Norris nicht in den Top 3 landet
er Zweiter wird und Norris maximal Achter und Piastri nicht gewinnt
er Dritter wird und Norris maximal Neunter und Piastri nicht gewinnt
Piastri (24) wird erstmals Weltmeister, wenn
er gewinnt und Norris maximal Sechster wird
er Zweiter wird und Norris maximal Zehnter und Verstappen die Top 3 verpasst