Dreikampf bei WM-Entscheidung in Abu Dhabi - Die Szenarien

Mit Hochspannung geht in Abu Dhabi das finale Grand-Prix-Wochenende in der Formel-1-Weltmeisterschaft in Szene. Noch können drei Fahrer Weltmeister werden.

Dreikampf bei WM-Entscheidung in Abu Dhabi - Die Szenarien Foto: © GETTY
Mit dem britischen WM-Leader Lando Norris (McLaren) und seinen Verfolgern Max Verstappen (Red Bull) und Oscar Piastri (McLaren) greifen gleich drei Piloten nach der Krone in der Motorsport-Königsklasse.

Norris hat mit 408 Punkten zwölf Zähler Vorsprung auf den niederländischen Vierfach-Champion Verstappen sowie 16 auf seinen australischen Teamkollegen Piastri. Der Brite steht somit in der "Pole Position".

Norris (26) wird erstmals Weltmeister, wenn

  • er in Abu Dhabi in den Top 3 landet

  • er Vierter oder Fünfter wird und Verstappen nicht gewinnt

  • er Sechster oder Siebenter wird und seine beiden Kontrahenten nicht gewinnen

  • er Achter wird und Verstappen maximal Dritter und Piastri nicht gewinnt

  • er Neunter wird und Verstappen nicht in den Top 3 landet und Piastri nicht gewinnt

  • er Zehnter wird oder außerhalb der Top 10 landet und Verstappen maximal Vierter und Piastri maximal Dritter wird.

Verstappen (28) wird zum fünften Mal in Serie Weltmeister, wenn

  • er in Abu Dhabi gewinnt und Norris nicht in den Top 3 landet

  • er Zweiter wird und Norris maximal Achter und Piastri nicht gewinnt

  • er Dritter wird und Norris maximal Neunter und Piastri nicht gewinnt

Piastri (24) wird erstmals Weltmeister, wenn

  • er gewinnt und Norris maximal Sechster wird

  • er Zweiter wird und Norris maximal Zehnter und Verstappen die Top 3 verpasst

Die F1-Teamkollegen mit den meisten Doppelsiegen

#11 - Damon Hill & Jacques Villeneuve (Williams)
#11 - Nelson Piquet & Nigel Mansell (Williams)

