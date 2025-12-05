NEWS

Norris setzt Duftmarke im ersten Training von Abu Dhabi

Der WM-Führende stellt in FP1 die Bestzeit auf - knapp vor seinem großen Konkurrenten Max Verstappen.

Norris setzt Duftmarke im ersten Training von Abu Dhabi Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Lando Norris stellt die Bestzeit zum Auftakt des Saison-Finales auf!

Mit 0,008 Sekunden Vorsprung auf seinen WM-Kontrahenten Max Verstappen beendet der McLaren-Pilot das erste Training als Erster. Dahinter liegt Charles Leclerc mit 0,016 Sekunden Rückstand.

Piastri musste zuschauen

Bitter lief der Auftakt hingegen für den dritten Fahrer, der die Weltmeisterschaft noch gewinnen könnte: Oscar Piastri durfte beim ersten Training nicht mitmachen. Stattdessen saß Patricio O'Ward im zweiten McLaren, weil das Team den letzten verpflichtenden Rookie-Einsatz absolvieren musste.

Insgesamt neun Rookies waren beim FP1 am Start. Der beste war Ryo Hiarkawa (Haas) als Elfter.

Um 14.00 (im LIVE-Ticker) geht es dann auch schon mit dem zweiten freien Training los.

Das Ergebnis des ersten Trainings von Abu Dhabi:

Die F1-Teamkollegen mit den meisten Doppelsiegen

#11 - Damon Hill & Jacques Villeneuve (Williams)
#11 - Nelson Piquet & Nigel Mansell (Williams)

Slideshow starten

15 Bilder

Mehr zum Thema

Kommt nun eine Stallorder? McLaren-Teamchef äußert sich

Kommt nun eine Stallorder? McLaren-Teamchef äußert sich

Formel 1
3
Lando Norris: Das ganz andere Wunderkind

Lando Norris: Das ganz andere Wunderkind

Formel 1
1
Toyota weitet F1-Engagement aus: TGR wird Titelsponsor

Toyota weitet F1-Engagement aus: TGR wird Titelsponsor

Formel 1
1
Charlie Wurz testet in japanischer Rennserie

Charlie Wurz testet in japanischer Rennserie

Motorsport - Sonstiges
Dreikampf bei WM-Entscheidung in Abu Dhabi - Die Szenarien

Dreikampf bei WM-Entscheidung in Abu Dhabi - Die Szenarien

Formel 1
4
ICE Hockey League heute: Konferenz mit Salzburg - KAC

ICE Hockey League heute: Konferenz mit Salzburg - KAC

ICE Hockey League
2. Liga heute LIVE: SKN St. Pölten - Young Violets

2. Liga heute LIVE: SKN St. Pölten - Young Violets

2. Liga
Kommentare

Kommentare

Lando Norris Oscar Piastri Max Verstappen GP von Abu Dhabi Motorsport Formel 1