Norris setzt Duftmarke im ersten Training von Abu Dhabi

Lando Norris stellt die Bestzeit zum Auftakt des Saison-Finales auf!

Mit 0,008 Sekunden Vorsprung auf seinen WM-Kontrahenten Max Verstappen beendet der McLaren-Pilot das erste Training als Erster. Dahinter liegt Charles Leclerc mit 0,016 Sekunden Rückstand.

Piastri musste zuschauen

Bitter lief der Auftakt hingegen für den dritten Fahrer, der die Weltmeisterschaft noch gewinnen könnte: Oscar Piastri durfte beim ersten Training nicht mitmachen. Stattdessen saß Patricio O'Ward im zweiten McLaren, weil das Team den letzten verpflichtenden Rookie-Einsatz absolvieren musste.

Insgesamt neun Rookies waren beim FP1 am Start. Der beste war Ryo Hiarkawa (Haas) als Elfter.

Um 14.00 (im LIVE-Ticker) geht es dann auch schon mit dem zweiten freien Training los.