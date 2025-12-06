Historischer ÖSV-Sieg! Katharina Gruber sorgt für Kombi-Premiere

Im zweiten Saisonbewerb der Nordischen Kombiniererinnen in Trondheim gab es einen sensationellen österreichischen Sieg.

Katharina Gruber, die schon am Vortag in Trondheim mit Rang vier aufzeigte, gewann am Samstag als erste Österreicherin einen Weltcupbewerb in dieser Sportart.

Die erst 17-jährige Oberösterreicherin verwies im Massenstartbewerb die Norwegerin Ida Marie Hagen und die Deutsche Nathalie Armbruster auf die Plätze. Lisa Hirner wurde Zwölfte.

