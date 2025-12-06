NEWS

Historischer ÖSV-Sieg! Katharina Gruber sorgt für Kombi-Premiere

Die erst 17 Jahre junge Oberösterreicherin setzt sich in Trondheim im Massenstartbewerb durch.

Historischer ÖSV-Sieg! Katharina Gruber sorgt für Kombi-Premiere Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Im zweiten Saisonbewerb der Nordischen Kombiniererinnen in Trondheim gab es einen sensationellen österreichischen Sieg.

Katharina Gruber, die schon am Vortag in Trondheim mit Rang vier aufzeigte, gewann am Samstag als erste Österreicherin einen Weltcupbewerb in dieser Sportart.

Die erst 17-jährige Oberösterreicherin verwies im Massenstartbewerb die Norwegerin Ida Marie Hagen und die Deutsche Nathalie Armbruster auf die Plätze. Lisa Hirner wurde Zwölfte.

