"Verrückt, es nicht zu tun" - McLaren kündigt Stallorder an

Haben die "Papaya-Rules" nun wirklich ausgedient?

Zumindest in einer bestimmten Situation werde es eine Teamorder bei McLaren geben, kündigte CEO Zak Brown im Rahmen des 1. Freien Trainings in Abu Dhabi an.

"Wenn es im Rennen ziemlich klar sein sollte, dass einer eine Chance hat und der andere nicht, werden wir alles tun, um den Fahrertitel zu gewinnen. Es wäre verrückt, dies nicht zu tun", erklärte Brown gegenüber "Sky Sports".

"Nicht unüblich, dass Kollegen füreinander Opfer bringen"

Geht es nach dem McLaren-Boss, entspräche die Entscheidung dem Teamwillen: "Ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Sportart ungewöhnlich ist, dass Kollegen Opfer füreinander bringen, um dem Team das zu geben, was es will."

Der WM-Führende Lando Norris (408 Punkte) müsste mindestens Dritter werden, um den Titel zu holen - ungeachtet der Platzierungen von Oscar Piastri und Max Verstappen.

Doch der Brite geht wohl mit dem größten Druck in den letzten Grand Prix, wie Norris selbst zugab: "Ich habe am meisten zu verlieren, weil ich an der Spitze stehe."

Ganz im Gegenteil zu Verstappen: "Ich betrachte alles hier als Bonus. Das macht es für mich auch sehr einfach."