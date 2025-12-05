NEWS

"Verrückt, es nicht zu tun" - McLaren kündigt Stallorder an

McLaren-Chef Zak Brown bestätigt, dass es zu einer Stallorder kommen werde. Aber nur, wenn die Situation eindeutig sein sollte.

"Verrückt, es nicht zu tun" - McLaren kündigt Stallorder an Foto: © GETTY
Textquelle: © APA/LAOLA1
Kommentare

Haben die "Papaya-Rules" nun wirklich ausgedient?

Zumindest in einer bestimmten Situation werde es eine Teamorder bei McLaren geben, kündigte CEO Zak Brown im Rahmen des 1. Freien Trainings in Abu Dhabi an.

"Wenn es im Rennen ziemlich klar sein sollte, dass einer eine Chance hat und der andere nicht, werden wir alles tun, um den Fahrertitel zu gewinnen. Es wäre verrückt, dies nicht zu tun", erklärte Brown gegenüber "Sky Sports".

"Nicht unüblich, dass Kollegen füreinander Opfer bringen"

Geht es nach dem McLaren-Boss, entspräche die Entscheidung dem Teamwillen: "Ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Sportart ungewöhnlich ist, dass Kollegen Opfer füreinander bringen, um dem Team das zu geben, was es will."

Der WM-Führende Lando Norris (408 Punkte) müsste mindestens Dritter werden, um den Titel zu holen - ungeachtet der Platzierungen von Oscar Piastri und Max Verstappen.

Doch der Brite geht wohl mit dem größten Druck in den letzten Grand Prix, wie Norris selbst zugab: "Ich habe am meisten zu verlieren, weil ich an der Spitze stehe."

Ganz im Gegenteil zu Verstappen: "Ich betrachte alles hier als Bonus. Das macht es für mich auch sehr einfach."

Mehr zum Thema

Norris setzt Duftmarke im ersten Training von Abu Dhabi

Norris setzt Duftmarke im ersten Training von Abu Dhabi

Formel 1
Lando Norris: Das ganz andere Wunderkind

Lando Norris: Das ganz andere Wunderkind

Formel 1
1
Kommt nun eine Stallorder? McLaren-Teamchef äußert sich

Kommt nun eine Stallorder? McLaren-Teamchef äußert sich

Formel 1
3
Toyota weitet F1-Engagement aus: TGR wird Titelsponsor

Toyota weitet F1-Engagement aus: TGR wird Titelsponsor

Formel 1
1
Dreikampf bei WM-Entscheidung in Abu Dhabi - Die Szenarien

Dreikampf bei WM-Entscheidung in Abu Dhabi - Die Szenarien

Formel 1
4
Charlie Wurz testet in japanischer Rennserie

Charlie Wurz testet in japanischer Rennserie

Motorsport - Sonstiges
1
Drama & Triumphe: Diese WMs wurden im letzten Rennen entschieden

Drama & Triumphe: Diese WMs wurden im letzten Rennen entschieden

Formel 1
5
Kommentare

Kommentare

Motorsport Formel 1 Zak Brown Lando Norris Oscar Piastri McLaren Max Verstappen GP von Abu Dhabi