Platz
Fahrer
Punkte
1.
Michael Schumacher (GER)
92
2.
Kimi Räikkönen (FIN)
83
Nach drei souveränen WM-Titeln für Ferrari muss Schumacher diesmal bis zum Saisonfinale zittern. Der Ferrari-Pilot benötigt in Japan nur einen achten Platz, indes muss Räikkönen den GP jedenfalls gewinnen.
Doch der Deutsche kollidiert in Runde 7 mit Takuma Sato. Schumacher fällt auf den letzten Platz zurück, setzt aber zur Aufholjagd an und rettet als Achter seinen sechsten WM-Titel mit einem Vorsprung von zwei Punkten über die Ziellinie.
WM 2006
WM-Stand vor dem letzten Rennen:
Platz
Fahrer
Punkte
1.
Fernando Alonso (ESP)
126
2.
Michael Schumacher (GER)
116
Dem Spanier genügt in Brasilien ein Zähler für seinen zweiten WM-Titel in Folge. Schumacher muss hingegen unbedingt gewinnen und auf eine Nullnummer von Alonso hoffen.
Ein Reifenplatzer nach einer Kollision mit Fisichella beendet alle WM-Hoffnungen des Ferrari-Superstars endgültig. Alonso fährt auf dem zweiten Platz seiner Krönung souverän entgegen. Schumacher kämpft sich heroisch bis auf den vierten Platz vor, muss sich aber in seiner Abschiedssaison bei der "Scuderia" dem Renault-Piloten geschlagen geben.
WM 2007
WM-Stand vor dem letzten Rennen:
Platz
Fahrer
Punkte
1.
Lewis Hamilton (GBR)
107
2.
Fernando Alonso (ESP)
103
3.
Kimi Räikkönen (FIN)
100
Lediglich ein fünfter Platz trennt Hamilton in seiner Rookie-Saison vor dem Finale in Brasilien von seinem ersten Titel. Der McLaren-Bolide wird aber nach wenigen Runden plötzlich langsam und fällt auf den 18. Platz zurück.
Alonso verzweifelt indes im zweiten McLaren an der Ferrari-Dominanz in Interlagos. Räikkönen übernimmt vor Massa die Führung und sichert sich den GP-Sieg. Hamilton wird nur Siebenter, Alonso kommt als Dritter über die Ziellinie.
Räikkönen krönt sich mit nur einem Punkt (!) Vorsprung gegenüber Hamilton und Alonso zum Champion und nimmt dies mit einem kleinen Lächeln zur Kenntnis.
WM 2008
WM-Stand vor dem letzten Rennen:
Platz
Fahrer
Punkte
1.
Lewis Hamilton (GBR)
94
2.
Felipe Massa (BRA)
87
Bereits in der Folgesaison steht Hamilton erneut in Brasilien beim finalen Rennen vor dem WM-Titel. Auch diesmal reicht ein fünfter Platz gegenüber Massa. Der Brasilianer fährt aber vor seinen Fans das wohl beste Rennwochenende seines Lebens.
Fünf Runden vor Rennende sorgt ein Niederschlag für pure Dramatik. Hamilton fällt auf den sechsten Platz zurück, ehe Massa dem GP-Sieg entgegenfährt. Für 39 Sekunden bejubelt ganz Brasilien einen neuen Motorsporthelden. Hamilton setzt sich aber im letzten Sektor der letzten Runde an Glock vorbei, sichert sich mit einem Punkt (!) Vorsprung seinen ersten Titel, und stürzt Massa und Brasilien ins Tal der Tränen.
WM 2010
WM-Stand vor dem letzten Rennen:
Platz
Fahrer
Punkte
1.
Fernando Alonso (ESP)
246
2.
Mark Webber (AUS)
238
3.
Sebastian Vettel (GER)
231
4.
Lewis Hamilton (GBR)
222
Erstmals in der F1-Historie kämpfen vier Piloten noch um den WM-Titel. Alonso reicht schon Rang fünf zum dritten WM-Titel, Webber gilt im Vorfeld des Saisonfinales in Abu Dhabi als der schärfste Konkurrent. Ein formstarker Vettel ist noch Außenseiter, Hamilton praktisch ohne Chance.
Vettel nutzt seine Pole ungefährdet zur Führung aus. Das Safety-Car rückt in der frühen Rennphase aus, aber Webber entscheidet sich gegen den Boxenstopp. Ferrari nimmt den Australier als einzigen Konkurrenten wahr und lässt Alonso auch auf der Strecke - eine folgenschwere Entscheidung!
Denn Alonso und Webber finden nach ihren Reifenwechseln keinen Weg an Petrow und dem sechsten Platz vorbei. Vettel holt sich den Rennsieg und krönt sich zum Champion.
WM 2012
WM-Stand vor dem letzten Rennen:
Platz
Fahrer
Punkte
1.
Sebastian Vettel (GER)
273
2.
Fernando Alonso (ESP)
260
Nach einem souveränen zweiten WM-Titel peilt der Red-Bull-Pilot beim Saisonfinale 2012 in Interlagos gegen Alonso den WM-Hattrick an. Doch Bruno Senna verursacht in der ersten Runde ausgerechnet mit Vettel eine Kollision. Der Deutsche fällt bis an das Ende des Klassements zurück.
Mit großer Nervenstärke gelingt dem Deutschen mit seinem demolierten Boliden aber eine Aufholjagd. Vettel arbeitet sich bis zum Rennende bei stärker einsetzendem Regen auf den sechsten Rang vor. Dies genügt allerdings bei einem möglichen Alonso-Sieg nicht für den Titel. Der Spanier kommt aber als Zweiter hinter Button ins Ziel und verpasst den WM-Titel für Ferrari.
WM 2014
WM-Stand vor dem letzten Rennen:
Platz
Fahrer
Punkte
1.
Lewis Hamilton (GBR)
334
2.
Nico Rosberg (GER)
317
Eine besondere Punkteregel sorgt im ersten Mercedes-Stallduell beim WM-Finale in Abu Dhabi im Vorfeld für viel Spannung. Denn die FIA vergibt ein einziges Mal in der WM-Historie doppelte Punkte.
Hamilton lässt sich davon aber nicht irritieren und zieht schon am Start an Rosberg vorbei an die Spitzenposition. Rosberg kämpft dennoch verbissen, um den Rückstand in Grenzen zu halten. Schlagartig lassen jedoch Probleme beim Hybridsystem ERS die WM-Chancen von Rosberg endgültig platzen.
Hamilton fährt seinem ersten Mercedes-Titel unbeirrt entgegen und überrundet seinen Dauerrivalen in der letzten Runde sogar noch.
WM 2016
WM-Stand vor dem letzten Rennen:
Platz
Fahrer
Punkte
1.
Nico Rosberg (GER)
367
2.
Lewis Hamilton (GBR)
355
Erneut sorgen die beiden Mercedes-Rivalen für einen finalen Schlagabtausch am Yas Marina Curcuit. Diesmal reist Rosberg als WM-Führender an und visiert den dritten Platz für den WM-Titel an.
Hamilton dominiert das Wochenende und behält über das gesamte Rennen die Führung. Rosberg versucht, den zweiten Platz zu verteidigen. Vor den letzten Runden bremst Hamilton das Verfolgerfeld ein, um den Verfolgern eine Chance zu geben, Rosberg noch zu überholen.
Der Deutsche besteht aber die Nervenprobe, bejubelt seinen einzigen WM-Titel und beendet danach seine Karriere.
WM 2021
WM-Stand vor dem letzten Rennen:
Platz
Fahrer
Punkte
1.
Max Verstappen (NED)
369,5
2.
Lewis Hamilton (GBR)
369,5
Ein kontroverses WM-Drama, das eine neue Ära einläutet. Verstappen holt sich in Abu Dhabi die Pole, aber Hamilton übernimmt schnell die Führung und sorgt für einen Respektabstand. Beide WM-Rivalen kommen an die Box, ehe Perez mit starker Gegenwehr den Briten über einige Runden in einen Zweikampf verwickelt.
Ein Abflug von Nicholas Latifi in der 53. Runde sorgt für eine Safety-Car-Phase. Die FIA-Rennleitung um Michael Masi lässt in der letzten Runde einen kontroversen Neustart zu. Verstappen nutzt seinen Vorteil mit frischeren Reifen aus, überholt Hamilton und überquert als Rennsieger und WM-Champion die Ziellinie.