Diese WM schreibt ihre eigene Geschichte - und bekommt den großen Showdown!

Erstmals seit 15 Jahren wird die Formel-1-Weltmeisterschaft wieder in einem Dreikampf entschieden. Lando Norris (McLaren) geht mit zwölf Punkten Vorsprung auf Titelverteidiger Max Verstappen (Red Bull Racing) und 16 Zähler auf seinen Teamkollegen Oscar Piastri in den Saisonabschluss am Sonntag (14.00 Uhr im LIVE-Ticker) auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi.

Dass der Titel im allerletzten Rennen vergeben wird, ist kein Einzelfall, betrachtet man die vergangenen 25 Jahre der Formel-1-Geschichte.

Ein Rückblick auf alle Weltmeisterschaften seit dem Jahr 2000, die im letzten Rennen entschieden wurden:

WM 2003

WM-Stand vor dem letzten Rennen: