Aston Villa Aston Villa AVL Arsenal FC Arsenal FC ARS
Endstand
2:1
1:0 , 1:1
  • Matty Cash
  • Emiliano Buendia
NEWS

Last-Minute-Nackenschlag! Arsenal mit zweiter Saisonniederlage

Die "Gunners", Tabellenführer der Premier League, müssen sich dem formstarken Aston Villa knapp geschlagen geben.

Last-Minute-Nackenschlag! Arsenal mit zweiter Saisonniederlage Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Arsenal muss sich in der 15. Runde der englischen Premier League Aston Villa auswärts mit 1:2 geschlagen geben.

Aston Villa feierte zuletzt sechs Siege in Folge und hat auch gegen die Londoner die erste richtige Topchance, Watkins scheitert an Raya. Die Gunners kommen durch Saka zu einer Doppelchance, auf der anderen Seite klärt Rice in der Defensive in höchster Not.

Buendia als Matchwinner

In der 36. Minute geht Aston Villa in Führung, Cash trifft aus kurzer Distanz zur Führung. Nach der Pause macht Arsenal zunächst mehr Druck und wird belohnt, Trossard gleicht mit einem Abpraller-Tor aus (52.).

Danach vergeben beide Teams ein paar Chancen, ehe Buendia doch noch für die Entscheidung zugunsten der Villains sorgt: Der Argentinier trifft aus einem Gestocher in der letzten Aktion des Spiels (90.+5).

Die Hausherren rücken damit zumindest vorerst auf Rang zwei der Tabelle, drei Zähler hinter Arsenal, dessen Puffer zur Konkurrenz nach der zweiten Niederlage der Premier-League-Saison schmilzt.

