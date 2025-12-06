-
Formel 1 heute: Qualifying in Abu Dhabi
Das Herzschlagfinale beginnt. Wer schnappt sich die Pole vor dem großen F1-Finale in Abu Dhabi ? LIVE-Infos:
Mit großer Spannung wird das letzte F1-Qualifying dieser Saison in Abu Dhabi erwartet (ab 15:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).
Vergangenes Wochenende in Katar siegte der vierfache Weltmeister Max Verstappen im Red Bull vor Oscar Piastri (McLaren) und Carlos Sainz (Williams). Damit ist auch der WM-Kampf mehr als nur heiß und es wartet ein wahres Herzschlagfinale.
Der WM-Führende Lando Norris (McLaren) beendete das Rennen nur auf Rang vier und musste somit Punkte einbüßen.
Damit führt der Brite derzeit noch zwölf Zähler vor dem Niederländer Verstappen, der damit vor dem letzten Rennen absolut realistische Chancen hat, die WM doch noch für sich zu entscheiden.
Dahinter liegt der Australier Piastri, der mit 16 Punkten Rückstand als Außenseiter ins letzte F1-Wochenende geht. Eines ist jedenfalls klar: So wichtig wie diese Pole-Position war schon lange keine mehr.