Mit Max Verstappen haben sich die Sphären verschoben. Im Schatten des Niederländers geriet in Vergessenheit, dass anderen das Attribut "Wunderkind" anhaftete.

Lando Norris hatte es bei seinem Weg durch die Nachwuchskategorien auch inne. Nur fünf Saisons brauchte er, um von den Karts in die Formel 1 durchzurauschen.

Alle Augen wären auf ihn gerichtet – gäbe es Verstappen nicht.

So durfte alles etwas länger dauern. Gar nicht, die Daseinsberechtigung in der "Königsklasse" zu unterstreichen. Den ersten Podestplatz gab es schon im zweiten Jahr.

Der Siegesbann brach allerdings erst vor eineinhalb Jahren in Miami. Bis dorthin sammelte kein Fahrer vor Norris so viele Treppchen, ohne auf der obersten Stufe zu landen.

Der mittlerweile 26-Jährige schien zum Beweis zu werden, dass Talent spätestens am Gipfel des Motorsports allein nicht reicht. Die Kleinigkeiten, die Hoffnungsträger von Champions unterscheiden, schienen Norris zu fehlen.

Aber nun, im siebten Jahr, erhebt Norris endlich Anspruch auf den Weltmeister-Titel. Wobei das "endlich" relativ ist: Schneller war auch Verstappen nicht.

Wie auch eine enge Freundschaft die Beiden verbindet. Auf die Probe gestellt wurde sie öfter, seit Norris auch um Siege mitfährt. Doch sie hält beständig.

Background vs. Kleingeld

Die Erfolge als Wunderkinder, die Nationalitäten als Halb-Belgier – beiderseits dank der Mütter – und eine enge Freundschaft verbinden, obwohl die schon öfter auf die Probe gestellt wurde, seit auch Norris um Siege fährt. Die Ursprünge trennen.

Max Verstappen wurde als Sohn von Formel-1-Fahrer Jos und Sophie Kumpen, einer Kartfahrerin, in den Motorsport hineingeboren. Landos Eltern hatten mit Motorsport wenig am Hut, aber das nötige Kleingeld.

Das Vermögen von Vater Adam Norris beläuft sich auf rund 200 Millionen Pfund, das erleichterte den Einstieg in das kostspielige Hobby des Juniors. Als "Paydriver" wollte Junior aber nicht gelten, nur bis zur Formel 3 durfte die finanzielle Unterstützung helfen.