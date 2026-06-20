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WM-Update: US-Teamchef träumt schon vom Titel
Gruppe C wird einen heißen letzten Spieltag sehen. Der Schiedsrichter für Österreich-Argentinien steht genauso fest wie der ÖFB-Matchplan. Das WM-Update:
Rein ins zweite WM-Wochenende!
LAOLA1 bringt euch mit dem WM-Update auf den aktuellsten Stand. für Samstagmorgen:
WM-Update:
Brasilien kommt mit einem 3:0 über Haiti in der WM an. Matheus Cunha erzielt einen Doppelpack, Raphinha muss angeschlagen vom Feld. Haiti wird Gruppe C als Letzter beenden.
Zum Spielbericht und den Toren im VIDEO>>>
Marokko bleibt dem Rekordweltmeister allerdings auf den Fersen. Beim 1:0 über Schottland erzielt Ismael Saibari das Goldtor schon nach 69 Sekunden.
Zum Spielbericht und den Toren im VIDEO>>>
Gastgeber USA löst das Ticket für das Sechzehntelfinale mit einem 2:0 über Australien. US-Teamchef Mauricio Pochettino träumt schon vom ganz großen Coup.
Pochettino: "Wenn wir die WM gewinnen möchten...">>>
Ein Ägypter pfeift Österreichs WM-Kracher gegen Argentinien. Für ihn wird es der zweite Einsatz bei der laufenden WM sein.
Der 40-Jährige machte bei seinem ersten Auftritt gute Figur >>>
Wie wird man der "Dame" Messi Herr? Wie geht man mit dem Mittelfeld des Weltmeisters um? Das hat das ÖFB-Team im WM-Kracher vor: