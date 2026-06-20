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WM-Update: US-Teamchef träumt schon vom Titel

Gruppe C wird einen heißen letzten Spieltag sehen. Der Schiedsrichter für Österreich-Argentinien steht genauso fest wie der ÖFB-Matchplan. Das WM-Update:

WM-Update: US-Teamchef träumt schon vom Titel Foto: © IMAGO / Uk Sports Pics Ltd
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Rein ins zweite WM-Wochenende!

LAOLA1 bringt euch mit dem WM-Update auf den aktuellsten Stand. für Samstagmorgen:

WM-Update:

  • Brasilien kommt mit einem 3:0 über Haiti in der WM an. Matheus Cunha erzielt einen Doppelpack, Raphinha muss angeschlagen vom Feld. Haiti wird Gruppe C als Letzter beenden.

Zum Spielbericht und den Toren im VIDEO>>>

  • Marokko bleibt dem Rekordweltmeister allerdings auf den Fersen. Beim 1:0 über Schottland erzielt Ismael Saibari das Goldtor schon nach 69 Sekunden.

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  • Gastgeber USA löst das Ticket für das Sechzehntelfinale mit einem 2:0 über Australien. US-Teamchef Mauricio Pochettino träumt schon vom ganz großen Coup.

Pochettino: "Wenn wir die WM gewinnen möchten...">>>

  • Ein Ägypter pfeift Österreichs WM-Kracher gegen Argentinien. Für ihn wird es der zweite Einsatz bei der laufenden WM sein.

Der 40-Jährige machte bei seinem ersten Auftritt gute Figur >>>

  • Wie wird man der "Dame" Messi Herr? Wie geht man mit dem Mittelfeld des Weltmeisters um? Das hat das ÖFB-Team im WM-Kracher vor:

Wie das ÖFB-Team Argentinien stoppen will>>>

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