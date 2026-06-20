Montag 19:00 Uhr
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Ägypter pfeift Österreichs WM-Kracher gegen Argentinien
Für den Afrikaner wird es der zweite Einsatz bei dieser Weltmeisterschaft sein.
Schiedsrichter Amin Omar wird am Montag (19:00 Uhr MESZ im LIVE-Ticker >>>) in Dallas den zweiten WM-Auftritt von Österreich gegen Titelverteidiger Argentinien leiten.
Der 40-jährige Ägypter war bisher vor allem auf dem afrikanischen Kontinent im Einsatz.
Beim 2:1-Erfolg Südkoreas über Tschechien hatte er am 12. Juni seinen ersten großen Auftritt auf der Weltbühne und gab dabei eine gute Figur ab.