Ägypter pfeift Österreichs WM-Kracher gegen Argentinien

Schiedsrichter Amin Omar wird am Montag (19:00 Uhr MESZ im LIVE-Ticker >>>) in Dallas den zweiten WM-Auftritt von Österreich gegen Titelverteidiger Argentinien leiten.

Der 40-jährige Ägypter war bisher vor allem auf dem afrikanischen Kontinent im Einsatz.

Beim 2:1-Erfolg Südkoreas über Tschechien hatte er am 12. Juni seinen ersten großen Auftritt auf der Weltbühne und gab dabei eine gute Figur ab.