Arnautovic: "Es war ein Rollercoaster"

"Messi ist der Größte aller Zeiten. Es wird nie einen Größeren geben."
Über Lionel Messi verliert der 134-fache Internationale gar nicht viele Worte: "Er ist der Größte aller Zeiten. Es wird nie einen Größeren geben."
Kein Sparringpartner
Arnautovic will den Fokus aber gar nicht so sehr auf den Gegner - "eine der größten Nationen, wenn nicht die größte" - legen.
"Wir müssen auf uns schauen. Wir fliegen nicht nach Dallas, um ein Sparringpartner zu sein", sagt der Stürmer.
"Nicht mein größtes Spiel"
Wie er das bevorstehende Duell mit dem amtierenden Weltmeister einordne?
"Ich glaube nicht, dass es mein größtes Spiel ist. Es ist ein großes und wichtiges Spiel, aber das sind alle Spiele bei der WM", erklärt Arnautovic.
Wanner schwärmt
Und dann darf sich der älteste Kaderspieler auch noch eine Lobeshymne vom jüngsten, Paul Wanner, abholen.
"Man kann sehr viel lernen. Er hat in seiner Karriere schon viel erlebt. Man kann als Mensch viel von ihm mitnehmen. Er ist eine große Persönlichkeit. Er ist ein super Charakter, tut jedem gut und hilft auch jedem einzelnen von uns", sagt Wanner.