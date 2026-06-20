Bayern-Flirt schießt Marokko gegen Schottland zum ersten WM-Sieg

Marokko feiert am zweiten Spieltag der FIFA WM 2026 den ersten Sieg.

Nach dem 1:1 gegen Brasilien zum Auftakt in Gruppe C wird Schottland in Foxborough mit 1:0 bezwungen. Damit übernimmt der Halbfinalist der WM 2022 vorübergehend die Tabellenführung vor Schottland.

Im zweiten Gruppenspiel trifft Brasilien ab 2:30 Uhr (im LIVE-Ticker >>>) auf Haiti.

Frühestes Tor der WM

Nach 69 Sekunden haben die marokkanischen Fans bereits Grund zum Jubeln:

Brahim hat das Auge für den durchstartenden Saibari. Der designierte Bayern-Neuzugang kommt halbrechts im Sechzehner zum Abschluss und wuchtet das Leder ins lange Eck (2.). Es ist das schnellste Tor der bisherigen WM.

Die "Löwen vom Atlas" spielen selbstbewusst auf, Saibari verpasst ein Zuspiel von Ounahi in der zehnten Spielminute knapp (10.). Der Afrika-Cup-Sieger ist in vielen Belangen überlegen, El Aynaoui jagt den Ball aus guter Position über die Querlatte (30.), auch El Khannouss trifft das Tor nicht (36.).

Von den zum Auftakt siegreichen Schotten ist nach dem frühen Schock gar nichts zu sehen, die "Bravehearts" sind vorwiegend mit Defensivarbeit beschäftigt. In der Nachspielzeit trifft McGinn den Ball nach einer Hereingabe von Robertson nicht richtig (45.+2).

Mit dem 1:0 geht es schließlich in die Pause.

Marokko näher am 2:0 als Schottland am 1:1

Schottland kommt mit leichten Vorteilen aus der Kabine, fordert nach einem Zweikampf zwischen McGinn und El Aynaoui innerhalb des Strafraums vergeblich einen Strafstoß (49.).

Im Gegenzug sprintet El Khannouss den linken Flügel hinab, sein Zuspiel erreicht Saibari. Der 1:0-Torschütze schießt direkt, Hendry fälscht den Ball an die Latte ab (50.). Kurz darauf reagiert Schottlands Keeper Gunn bei einem Kopfball von El Khannouss stark (52.).

Die Schotten ziehen sich in weiterer Folge tief in die eigene Hälfte zurück, will über schnelle Gegenstöße für Gefahr sorgen. Marokko agiert ruhig, nimmt kein Risiko - dadurch entwickelt sich eine Pattstellung, die sich erst in der Schlussphase auflöst.

Dort intensivieren die "Bravehearts" ihre Offensivbemühungen, immer wieder steht McTominay im Mittelpunkt. Nach einem vermeintlichen Foul im Strafraum am Mittelfeld-Star reklamiert Schottland neuerlich einen Elfmeter, Referee Tantashev winkt ab (82.).

Kurz darauf zeigt Riad nach einem Abschluss McTominays einen wichtigen Block (85.). Die Marokkaner verteidigen den knappen Vorsprung leidenschaftlich und diszipliniert nach Hause.

Marokko übernimmt Tabellenführung

Marokko springt mit vier Zählern an die Spitze der Gruppe C, Schottland hat nach dem 1:0-Sieg über Haiti im ersten WM-Spiel drei Punkte am Konto. Dahinter rangieren Brasilien (1) und Haiti (0).

Am letzten Spieltag trifft Marokko auf Haiti und Brasilien auf Schottland.